Mikrowellen-Donuts für Fasching

Diese farbenfrohen Schoko-Donuts lassen sich in nur vier Minuten in der Mikrowelle zubereiten und sind perfekt für alle, die zum Fasching als Prinzessin Lillifee verkleidet gehen möchten. Das leckere Rezept ist schnell und einfach umzusetzen und sorgt für einen magischen Glanz an Ihrem Faschingsfest.

Fasching steht vor der Tür und Sie möchten als Prinzessin Lillifee verkleidet gehen? Diese Donuts sind genau das Richtige für Sie! So farbenfroh wie der Regenbogen-Schweif eines Einhorn-Pferdes werden diese Schoko- Donuts Ihren Faschingsschmckern einen magischen Glanz verleihen. Der leckere Schokolade n-Teig lässt sich in nur vier Minuten in der Mikrowelle zubereiten und wird anschließend mit bunten Zuckerguss verziert.

Und wer möchte, kann seinen Donuts mit einem Hauch von Feenstaub besprenkeln! Als Alternative zu Donut-Formen können Sie auch Muffin-Formen verwenden. Hier empfiehlt sich jedoch eine Garprobe mit einem Schaschlik-Spießchen, um die Backzeit genauestens zu überprüfen. Im Folgenden finden Sie das Rezept für diese magischen Mikrowellen-Donuts:**Zutaten (für 12 Stück):*** Zwei Silikon-Donutformen (à 6 Mulden) fetten* 150 g Mehl* 50 g Kakaopulver* 1 TL Backpulver* 2 Eier* 50 g Zucker* 1 TL Vanillin-Zucker* 100 ml Milch* 50 ml Öl**Zubereitung:**1. Mehl, Kakaopulver und Backpulver mischen. Eier mit Zucker und Vanillin-Zucker cremig, aber nicht zu schaumig schlagen. Erst 100 ml Milch und Öl, dann die Mehlmischung unterrühren. Teig in einen Messbecher füllen und in die Mulden der Form verteilen.2. Formen nacheinander in der Mikrowelle bei 600 Watt je ca. 4 Minuten garen. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen. Donuts vorsichtig aus den Formen stürzen. Auskühlen lassen.3. Puderzucker und Eiweiß zu einem glatten Guss verrühren. Mit 2– 3 EL Milch noch etwas flüssiger rühren. Guss auf 4 Schüsseln verteilen. Mit Speisefarbe gelb, rosa, blau und grün einfärben. Donuts mit der oberen Seite vorsichtig in den Guss tauchen, abtropfen lassen. Mit restlichem Guss in je einer anderer Farbe Streifen über die Donuts ziehen. Mit Zuckerstreusel bestreuen und trocknen lassen.**Zubereitungszeit:** ca. 35 Minuten + Wartezeit**Pro Stück:** ca. 3 g E, 5 g F, 34 g KH, 200 kca





