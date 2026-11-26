Mila Kunis gibt nun preis, dass sie und Ehemann Ashton Kutcher eine besondere Gemeinsamkeit haben: Die Hollywoodstars haben mit denselben zwei Schauspielerinnen vor laufender Kamera 'geknutscht'.

Mila Kunis gibt nun preis, dass sie und Ehemann Ashton Kutcher eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit haben: Die Hollywoodstars haben mit denselben zwei Schauspielerinnen vor laufender Kamera"geknutscht".

Ashton Kutcher und Mila Kunis haben mit denselben Schauspielerinnen "geknutscht" In der aktuellen Episode von Kelly Ripas, 56, Podcast "Let's Talk Off Camera" plaudert Mila Kunis laut "Page Six" aus dem beruflichen Nähkästchen. Dabei kommt die "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellerin auf ihre Erfahrungen bei Dreharbeiten mit intimen Filmszenen zu sprechen. © EntertainmentPictures / imago images Während Ashton Kutcher 2005 mit Zoe Saldaña für die Komödie "Guess Who" vor der Kamera stand, drehte Kunis 2007 mit ihr den Episodenfilm "Sexgeflüster".

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Mit Natalie Portman war Kunis 2010 in dem gefeierten sowie oscarprämierten Psychothriller "Black Swan" zu sehen. Ein Jahr später übernahmen Kutcher und Portman die Hauptrollen in der Rom-Com "Freundschaft Plus". Anschließend geht Mila Kunis auf ihre gemimte Affäre mit Natalie Portman in "Black Swan" ein. Dies bezeichnet sie als.