Milan Gruda beeindruckt mit Traumdebüt für die deutsche Nationalmannschaft

Milan Gruda gibt ein außergewöhnliches Debüt für die DFB-Auswahl und trifft gegen Serbien. Jürgen Klopp lobt den Leihspieler von Brighton nach dem 3:1-Erfolg.

Milan Gruda steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, nachdem er sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft mit einem spektakulären Treffer krönte. Der Flügelspieler von RB Leipzig erzielte in der fünften Minute des Spiels gegen Serbien das 3:1-Endstand-Tor. Sein Solo startete aus der eigenen Hälfte und führte direkt zum Erfolg. Damit schloss er insgesamt neun seiner vierzehn Dribblings erfolgreich ab. Diese Leistung unterstreicht seine technische Klasse und sein Selbstvertrauen auf der höchsten Ebene des Fußballsports.

Einzigartiges Geschenk von Lionel Messi

Lionel Messi, der weltweit bekannte Superstar, sandte vor rund vier Wochen ein besonderes Paket an Gruda nach Leipzig. Der Inhalt dieses Pakets waren Sondermodelle seiner Adidas-Fußballschuhe mit der Bezeichnung "F50 Messi El Último Tango". Von diesem Schuhmodell mit der ikonischen Sonne "Sol de Mayo" sind weltweit nur 208 Exemplare verfügbar. Messi trug selbst ein Paar während seines Nationalmannschafts-Abschiedsspiels gegen Benin, welches die argentinische Elf mit 3:0 gewann. Den Rest der limitierten Serie verschickte er an Freunde, Wegbegleiter und zehn weltweit ausgewählte Talente, zu denen auch Gruda gehört.

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Gruda trägt Messis Schuhe auf dem Platz

Milan Gruda bewahrte die gesammelten Schuhe nicht in einem Vitrinenschrank auf, sondern nutzte sie im Wettkampf. In der Champions League gegen Eindhoven lief er mit einem dieser Modelle auf. Dabei erzielte er per Schlenzer das 1:0, das den Sieg für RB Leipzig bedeutete. Diese Aktion führte dazu, dass er zum Man of the Match gewählt wurde. Gegen Serbien trug Gruda zwar ein anderes Modell, die aufsehenerregende Leistung blieb jedoch bestehen. Er demonstrierte erneut seine Fähigkeit, technische Exzellenz in entscheidende Momente zu verwandeln.

Jürgen Klopp lobt das außergewöhnliche Debüt

DHB-Trainer Jürgen Klopp äußerte sich hochgelobt über das Debüt von Milan Gruda. Er betonte, dass der Spieler die Messlatte relativ hoch gehängt habe. Für den Bundestrainer war es ein außergewöhnliches Debüt, was ihm große Freude bereitete. Klopp bezeichnete den Leihspieler bei der Nominierung als geilen Zocker mit spezifischen Straßenfußballer-Qualitäten. Eines seiner visuellen Markenzeichen sind die heruntergekrempelten Stutzen, die seine individuelle Persönlichkeit unterstreichen. Diese Beschreibung passt zu seinem agilen Spielstil und seiner Unberechenbarkeit im offensiven Drittel.

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Finanzielle Verpflichtung und Familienhintergrund

Milan Gruda ist in dieser Saison von Brighton an RB Leipzig ausgeliehen. Der Bundesligist hat eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro aktiviert. Diese Zahlung ist für Anfang des neuen Jahres geplant, sobald eine vertraglich festgelegte Anzahl an Einsätzen erreicht wird. Neben der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt Gruda auch die albanische Staatsbürgerschaft. Er entstammt einer aktiven Fußballfamilie. Sein Vater Bujar Gruda, 63 Jahre alt, war ebenfalls Profi und kickte einst für den Albanien-Klub KF Vllaznia im früheren Uefa-Cup.

Chancen auf das Nations League Viertelfinale

Der 3:1-Erfolg in Serbien erhält die DFB-Elf die Chance aufs Viertelfinale der Nations League. Grudas Familie ist eng an seiner Seite, wobei Papa Bujar und Mama Manjola bei nahezu jedem Spiel vor Ort sind. Der DFB-Star hält sein Privatleben größtenteils geheim, ist aber bereits seit längerer Zeit in einer festen Beziehung. Nach seinem Debüt sagte er, er lächle die ganze Zeit und sei glücklich. Es war ein Traum von ihm und seiner Familie, die glücklich und stolz auf ihn sind. Dies zeigt die tiefe emotionale Verbindung und die Unterstützung, die ihn bei seinem sportlichen Aufstieg begleiten.