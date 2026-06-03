Milano: Der deutsch-französische Rapper auf dem Weg zum Star

Porträt des erfolgreichen Newcomers Milano, der mit Hits wie 'Ich weiß' und seiner Teilnahme an der Tanzshow 'Let's Dance' bekannt wurde.

Milano ist ein aufstrebender deutsch-französisch er Rapper und Sänger, der mit emotionalen Songs und Millionen Streams auf sich aufmerksam macht. Seit seinem viralen Durchbruch im Jahr 2024 zählt er zu den erfolgreichsten Newcomer n der deutschen Musik szene und begeistert Fans mit seiner Mischung aus Rap und eingängigen Melodien.

Seine Musik verbindet französische und deutsche Rap-Elemente mit Pop-Einflüssen und behandelt Themen wie Liebe, Verlust und Heimat. Wer hinter dem Künstlernamen Milano steckt, wie sein musikalischer Weg verlief und was über sein Privatleben bekannt ist, zeigt dieses Porträt. Milano, mit bürgerlichem Namen Milane Baybah, wurde am 31. Mai 1998 im französischen Saint-Quentin geboren und wuchs in einem Pariser Vorort auf, den er selbst als Ghetto beschreibt.

Die schwierigen Lebensumstände prägten seine Kindheit, doch die Musik wurde früh zu seinem Anker. Er lernte Saxofon und Klavier, ließ sich von Soul, Jazz und R&B inspirieren. Mit etwa elf Jahren entdeckte er den französischen Hip-Hop und begann selbst zu rappen. Den Spitznamen Milano trägt er seit der Kindheit, später wurde er zu seinem Künstlernamen.

Nach der Trennung seiner Eltern zog sein Vater nach Deutschland, und Milano folgte ihm 2018. In Deutschland veröffentlichte er über Social Media erste Rapversuche auf Französisch, die schnell Aufmerksamkeit erregten. Musikalisch vereint Milano Elemente aus verschiedenen Genres: Die Beats sind oft von französischem Hip-Hop und deutschem Rap beeinflusst, während die Melodien an Pop und R&B erinnern. Seine Texte sind persönlich und emotional, was ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat.

Seine Streaming-Zahlen sprechen für sich: Bei Spotify hat er rund 1,4 Millionen monatliche Hörer (Stand Februar 2026). Mit seinem ersten Solo-Song Capitaine und dem Chart-Erfolg Ich weiß erlangte er schnell größere Bekanntheit. Es folgten zahlreiche Kollaborationen, etwa mit Sarah Connor, sowie erfolgreiche Singles. 2022 gründete er sein eigenes Label deuxfreresmusic, um seine künstlerische Freiheit zu wahren. Im Jahr 2026 wagte Milano einen neuen Karriereschritt: Er nahm an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil.

An der Seite von Profitänzerin Marta Arndt zeigte er sich von einer ganz neuen Seite. Mit beeindruckenden Darbietungen von Cha Cha Cha, Samba und Freestyle begeisterte er das Publikum und die Jury. In den einzelnen Shows erzielte er beachtliche Punktzahlen, darunter volle 30 Punkte für einen Streetdance und einen Tango. Milano tanzte sich bis ins Finale und wurde am Ende Zweitplatzierter - ein großer Erfolg für den Musiker, der damit auch sein tänzerisches Talent unter Beweis stellte.

Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Milano hat marokkanische Wurzeln, spricht Französisch und Deutsch. Er gilt als ledig. Sein Lebensmittelpunkt befindet sich inzwischen in Berlin.

Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt er sich häufig mit seiner jüngeren Schwester, mit der er ein enges Verhältnis hat. Trotz des Ruhms bleibt er bodenständig und konzentriert sich auf seine Musik. Seine Reise von einem Pariser Vorort bis auf die deutsche Bühne ist inspirierend, und er gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer der deutschen Musikszene. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Rap und Melodie wird Milano sicher noch für viele Überraschungen sorgen





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