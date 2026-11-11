In Würchwitz der einzige Ort, der Milbenkäse herstellt. Der 99‑jährige Käse enthält bis zu 250 Millionen Spinnentiere und kostet bis zu 100 Euro pro 100 Gramm.

In dem kleinen Ort Würchwitz in Sachsen-Anhalt wird ein Käse hergestellt, der weltweit einzigartig ist: Milbenkäse. Etwa 300 Einwohner bilden die einzige Produktionsstätte in Deutschland, in der winzige Spinnentiere - bis zu 250 Millionen pro Tafel - zum Verzehr bereitstehen.

Wie entsteht die milbenbedeckte Delikatesse?

Der pensionierte Bio‑ und Chemielehrer Helmut Pöschel erläutert im Milbenkäse‑Museum, dass die im Käse gedeihenden Milben ihre Ausscheidungen und Abwehrsekrete in die Milch einbringen. Diese Substanzen sorgen für den fruchtig‑zitraden Geschmack, der unter anderem vom Aromastoff Neral geprägt wird. Neral kommt auch in Zitronenöl vor. Jede packung frei verkaufte Milbenkäse‑Tafel enthält noch rund 50 000 aktiver Spinnen.

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Kontrolle und gesetzlicher Rahmen

Seit der nationalen Umstellung von Lebensmittelstandards ist das Heben dieser Produkte verboten. Trotzdem hat Pöschels Familie den Milbenkäse für den Eigenbedarf weitergestellt. Aktuell produziert die Karteinlage zusammen mit Geschäftspartner Christian Schmelzer nur rund 1 000 Stück jährlich. Ein Stück von 100 Gramm kostet je nach Reifegrad zwischen neun und 100 Euro. Der Betrieb wird regelmäßig kontrolliert: Der Gesundheitsamt übernimmt bis zu zweimal jährlich einen Besuch.

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Turistische Besonderheiten und Zukunftsaussichten

Würchwitz besitzt neben dem Käse noch eine weitere Attraktion: Seit 2001 steht dort ein 7‑Tonnen‑schwerer marmorierter Keks aus Carrara. In seinem Hinterteil befindet sich ein Glas mit intensiv riechendem Käse. Der Milbenkäse ist weiterhin in der Lebensmittelwelt ein ungelöstes Phänomen und wird von Kennern und Besuchern gleichermaßen gehegt.