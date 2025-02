Milch-Ordeal: Mann trinkt sich in den Tod

Ein 54-jähriger Mann aus Deutschland erlitt schwere gesundheitliche Komplikationen durch übermäßigen Milchkonsum.

Ein 54-jähriger Mann erlitt schwere gesundheitliche Komplikationen aufgrund eines exzessiven Milchkonsums. Nach Angaben der Ärzte trank der Mann über einen längeren Zeitraum bis zu 22 Liter Milch pro Tag, um seinen Durst zu stillen. Dieser übermäßige Verzehr führte zu einem starken Anstieg des Kalziumspiegels im Blut, auch bekannt als Hyperkalzämie. Die Folgen waren Übelkeit, Erbrechen, Schwäche und Verwirrtheit.

In der Folge erlitt er eine schwere Nierenschädigung und musste auf die Intensivstation eingeliefert werden. Die Untersuchung des Patienten in der Klinik ergab, dass er in den letzten Tagen täglich etwa 22 Liter Vollmilch getrunken hatte, um seinen Durst zu stillen. Laut einer von den Ärzten dokumentierten Nährwerttabelle bedeutete das die Aufnahme von 1540 Gramm Eiweiß, 1980 Gramm Zucker und 1496 Gramm Fett in nur zwei Tagen. Die Ärzte stellten auch ungewöhnliche Phänomene fest: Der Mann hatte „milchiges“ Blut, ein Hinweis auf eine erhöhte Fettkonzentration, die das Blut trübe erscheinen lässt. Auffällig war auch sein „aufgetriebener Bauch“. Diese Symptome unterstrichen die schwerwiegenden physiologischen Auswirkungen, die der exzessive Milchkonsum auf den Körper hat. Ärzte weisen darauf hin, dass solche Fälle selten sind. Sie sollten aber als Warnung dienen, um das Bewusstsein für die Gefahren einer unausgewogenen Ernährung zu schärfen





