Mit kühlem Klima und günstiger Energie wirbt Argentinien um Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren. Doch zwischen Ankündigungen und Umsetzung klafft eine Lücke.

Mit kühlem Klima und günstiger Energie wirbt Argentinien um Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren. Doch zwischen Ankündigungen und Umsetzung klafft eine Lücke. Die argentinische Regierung wirbt im Zuge des Booms Künstlicher Intelligenz um ausländische Investoren für den Bau großer Rechenzentren in Patagonien.

„In Argentinien werden wir“, sagte der libertäre Präsident Javier Milei im Herbst auf einer Wirtschaftskonferenz in New York. Ein Papier des Außenministeriums preist die geografischen Vorzüge der Region an: dünne Besiedlung, kühle Winde und ein geringes Risiko für Naturkatastrophen. Das polnische Unternehmen Green Capital plant nahe der patagonischen Stadt Trelew den „Atlas GigaHub“ mit einer Gesamtleistung von 3.000 Megawatt im Endausbau. Die staatliche Investitionsagentur PromArgentina rechnet mit langfristigen Investitionen von bis zu 30 Milliarden US-Dollar.

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Auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat mit dem Unternehmen Sur Energy vor rund einem Jahr eine Absichtserklärung für das Projekt „Stargate Argentina“ unterschrieben. Vorgesehen sind dafür Investitionen von 25 Milliarden Dollar und eine Leistung von bis zu 500 Megawatt. Zum Vergleich: Argentiniens bestehende Anlagen kommen laut der Internet-Handelskammer Cabase derzeit auf insgesamt rund 35 Megawatt. Größere Schritte zur Realisierung der Projekte sind bislang nicht bekannt geworden.