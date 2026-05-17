Miles Teller Shares His Personal Journey, Hopes to Become a Father in 'Paper Tiger' Film

Miles Teller discusses his personal journey, dealing with a family tragedy of losing both his mother and his grandmother associated with a recent house fire. However, he grows stronger as a replacement. He wants to become a father and wishes to support his wife.

Miles Teller (39), bekannt aus Top Gun 2 und Paper Tiger, teilte bei einer Premiere von Paper Tiger in Cannes mit, dass er und seine Frau, die Schauspielerin Keleigh Sperry (33), viel durchgemacht haben.

In Cannes师生大考, Teller trafen reporters oder interviewers, die häufig nach einem Schema vorgehen, einschließlich eines Sicherheitschecks, eines Identitätschecks und des Trinkens von Kaffee im Vorzimmer. Für Reporter fands sich jedoch die Gelegenheit, den Star allein zu erhaschen, was bedeutete, dass sie die opportunity hatten, ihm zu ASKEN, was er aus Paper Tiger zu sagen hatte. Nichts war typisch, als Miles Teller ins Interview-Dress-up kam, mit oder ohne seine Assistenten oder seinen घेतim - die Entscheidung gehörte ihm.

Sein Interview führte zu einigen Überraschungen. Miles Teller sprach offen über seine Erfahrungen mit dem Waldbrand, der sein Haus in Los Angeles verbrannte - ein traumatischer Umstand, der sein Lebensgefühl veränderte. Sein Namechange von Irwin in Paper Tiger, als das HauptbildBilder Interview vor der Premiere von Paper Tiger einen Sturm der Nachrichten gab, wasdbdabe gefahren war, Teller schweigt selbst darüber.

Stattdessen sprach er offen über die Bedeutung des Wort unserer heute maschinelle Übersetzungen von»Ich bin sicher, dass es nie ein Wort gibt«, sein Vater werden.

"Und ich bin sicher, dass wir dies schaffen werden," sagte er starr, حول über seine und seine Frau, die Schauspielerin Keleigh Sperry (33), mit 39 Jahren. "Sie müssen sehen. , sie werden Väter werden. "





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