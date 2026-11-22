Miley Cyrus und Maxx Morando haben nach fünf Jahren Beziehung in Palm Springs geheiratet. Die Feier fand im Anwesen von Frank Sinatra mit Wayne Coyne als Trauzeugen statt.

Die US-Musikstars Miley Cyrus und Maxx Morando haben am Samstag ihre Ehe geschlossen. Die beiden gaben sich nach fünf gemeinsamen Jahren in Palm Springs das Ja-Wort. Die Trauung fand in einer Villa statt, die einst dem Musik-Ikone Frank Sinatra gehörte, bevor sie heute ein geschichtsträchtiger Ort für Hochzeiten ist.

Emotionen bei der Eheschließung

Der 33-jährige Sängerin Miley Cyrus war während der Zeremonie deutlich gerührt. Auf Fotos ist zu sehen, wie sie sich eine Träne aus dem Gesicht wischt, während sie ein Mikrofon in der Hand hält und einen kleinen Zettel festhält. Ihr Outfit bestand aus einer weißen Satinrobe, die bodenlang war, lange Ärmel besaß und vorne hochgeschlossen war, jedoch einen tiefen Rückenausschnitt aufwies. Maxx Morando, der 28-jährige Schlagzeuger, erschien in einem schwarzen Anzug, um seiner Braut die Treue zu schwören.

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Beteiligung der Familie und Gäste

Neben dem musikalischen Aspekt stand die Familie der Cynus im Mittelpunkt des Tages. Mileys Mutter Tish Cyrus, die 59-jährige, sowie ihre Schwester Noah Cyrus, 26 Jahre alt, waren anwesend. Auch Billy Ray Cyrus, der 65-jährige Vater von Miley, kam mit seiner Partnerin Elizabeth Hurley, 61 Jahre alt, zur Feier. Das Paar hatte bereits am Freitag beim Probe-Dinner mit den Initialen M und M auf der Menükarte vorgefeiert.

Musikalische Leitung durch Wayne Coyne

Die Trauung wurde von Wayne Coyne, dem 65-jährigen Frontmann der US-Band The Flaming Lips, durchgeführt. Der langjährige Freund von Miley Cyrus ist nicht nur ein enger Vertrauter, sondern auch musikalisch mit ihr verbunden. Die beiden sind bereits als Team tätig, da Maxx Morando in der Vergangenheit als Musiker und Produzent an den Songs von Miley Cyrus mitgearbeitet hat. Somit war die Zeremonie von Anfang bis Ende musikalisch durchdrungen.

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Vom Blind Date zum Antrag in Kyoto

Die Beziehung der beiden begann 2021 mit einem Blind Date. Vier Jahre später, während einer Reise nach Japan, machte Maxx Morando seiner Freundin den Antrag. Er wartete bis zum letzten Tag in Kyoto, um Miley zu überraschen. In einem kleinen Garten filmte Miley gerade mit dem Rücken zu ihm, als Maxx auf die Knie ging und sie an die Schulter tippte. Kurz zuvor hatte Miley nach dem Ring gesucht und ihn in einer Tasche nahe seinem Knie übersehen.

Zukünftige Auftritte der Eheleute

Das Paar ist bereits seit der Verlobung öffentlich gemeinsam aufgetreten. Im März 2026 zeigten sich Miley Cyrus und Maxx Morando gemeinsam bei der Hannah Montana-Jubiläumspremiere in Los Angeles. Die Hochzeit in Palm Springs markiert damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Beziehung der beiden Stars. Alle Details der Feier, einschließlich des Ortes und der Teilnehmer, bestätigen die enge Verbundenheit der Familie und der engen Freunde des Paares.