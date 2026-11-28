Fans warteten vor der Tür: Maxx Morando spricht offen über den ungewohnten Rummel um Miley Cyrus zu Beginn ihrer Liebe.

war es zunächst extrem ungewohnt, mit einem der größten Popstars der Welt zusammen zu sein. In der Sommerausgabe 2026 vonsprach der Schlagzeuger darüber, wie komisch ihm der Rummel um seine heutige Ehefrau anfangs vorkam.

Zwar kannte er durch seine eigene Karriere Auftritte vor Publikum, doch die permanente Aufmerksamkeit abseits der Bühne war auch für ihn etwas Neues. Besonders irritierte ihn, dass Fans vor verschiedenen Orten auf "Als ich sie zum ersten Mal traf, war dieser Teil davon seltsam. Ich hatte noch nie erlebt, dass Menschen vor Orten auf dich warten und solche Dinge"Superstarstatus im gemeinsamen Alltag kaum noch bewusst wahr.

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Erst bei öffentlichen Veranstaltungen werde ihm manchmal wieder klar, wie berühmt die Sängerin tatsächlich ist.hatten sich 2021 kennengelernt. Die Freundin der Schwester seines Bandkollegen Sam kannte die Musikerin und arrangierte ein Treffen.