Miley Cyrus und ihr frisch gebackener Ehemann Maxx Morando planen offenbar eine Familie. Das versprachen sich die beiden bei ihrer Hochzeit am vergangenen Wochenende.

Miley Cyrus und ihr frisch gebackener Ehemann Maxx Morando planen offenbar eine Familie. Das versprachen sich die beiden bei ihrer Hochzeit am vergangenen Wochenende. Es war eine Hochzeit wie aus einem Hollywood-Film, mit Hunderten weißen Rosen und einer Braut in einem Kleid von Saint Laurent: Am vergangenen Wochenende haben sich Sängerin Miley Cyrus und Musikproduzent Maxx Morando das Jawort gegeben.

Auf Instagram veröffentlichten die Frischvermählten erste Bilder der Zeremonie, zusammen mit der denkbar knappen Botschaft „M + M 11.21.26“ und einem Herz-Emoji. Wie „Entertainment Today“ nun herausgefunden haben will, planen die 34-Jährige und ihr sechs Jahre jüngerer Ehemann bereits den nächsten Schritt: die Gründung einer Familie.

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„Mit dir etwas zu erschaffen, gehört zu den Dingen, die ich am liebsten mache - deshalb kann ich es kaum erwarten, ein Baby zu bekommen“, sagte Cyrus dem Portal zufolge in ihrem Ehegelübde. „ET“ zitiert noch weitere romantische Stellen aus den Liebesschwüren der beiden. „Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich verloren, und als ich dich gefunden habe, habe ich mich selbst gefunden“, sagte Cyrus demnach während der Zeremonie.

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„Dein starkes Selbstbewusstsein und dein reines Herz haben mich dazu inspiriert, mich nicht mehr mit weniger zufriedenzugeben und darüber nachzudenken, wie ich mich der Welt präsentiere. “ Maxx Morando wiederum versprach seiner Ehefrau, für sie „der Ehemann zu sein, mit dem du dich sicher fühlst“. Bei ihm dürfe sie immer „genau so sein, wie du bist“.

Und auch Morando sprach offenbar schon über möglichen Nachwuchs: „Ich werde jeden Tag für dich und unsere Familie da sein“, sagte der Musikproduzent laut „ET“ in seinem Ehegelübde. Cyrus und Morando hatten sich im vergangenen Jahr verlobt. Er habe ihr auf einer Japan-Reise einen Heiratsantrag gemacht, verriet Morando im Juli. Laut dem Magazin „People“ sind die beiden seit 2021 ein Paar.