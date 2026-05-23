Miley Cyrus' Oma und Schwester bei ihrer Stern enthüllung

Miley Cyrus präsentierte sich auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem einstigen Versace Kleid. Auch ihre Mutter Tish und Schwester Brandi waren anwesend.

Stern bekommen, Kleid recycelt! Für ihren großen Glamour-Auftritt auf dem Hollywood Walk of Fame griff Miley Cyrus (33) tief in die Mode-Mottenkiste und entschied sich für ein Vintage-Kleid von Versace .

Aufmerksamen Fashion-Beobachtern dürfte der schwarze Spitzen-Traum bekannt vorkommen! Zur feierlichen Enthüllungszeremonie erschien Miley Cyrus in Begleitung ihrer Mutter Tish Cyrus (59), ihrer Schwester Brandi Cyrus (38), sowie Schauspielerin Anya Taylor-Joy (30) und der Designerin Donatella Versace (71). Letztere war nicht nur als Freundin anwesend, sondern zeigte sich auch für Mileys Look verantwortlich.

Moderatorin Ellen K (63), Donatella Versace (71), Miley und Anya Taylor-Joy (30) vor Cyrus’ neuem SternDas bodenlange Kleid aus semitransparentem Spitzenstoff stammt aus der Versace-Herbstkollektion 2015 und feierte bereits im selben Jahr seinen großen Auftritt. Keine Geringere als trug es damals bei der amfAR-Gala in Mailand und sorgte damit für einen ersten glanzvollen Moment des Designs.nun erneut zu diesem ikonischen Stück griff, stellte damit surprised kaum.

Sie ist seit Jahren sowohl privat als auch beruflich für ihre Vorliebe für besondere Vintage-Designerstücke bekannt und setzt regelmäßig auf ausgefallene Archive-Looks mit Geschichte und Wiedererkennungswert. Auf dem schwarzen Teppich trug Heidi Klum (damals 41) ihre Haare zum Versace-Kleid noch locker zusammengesteckt ...... während sie später am Abend die Haare öffnete. Neben Familie und Freunden wurde Cyrus auch von ihrem Verlobten Maxx Morando (27) zur Enthüllung ihres Sterns begleitet. Mit dem Musiker zeigte sie sich erstmals im November 2021 öffentlich.

Im Dezember 2025 kamen schließlich die ersten Verlobungsgerüchte auf, nachdem Miley bei der Premiere von „Avatar: Fire and Ash“ mit einem auffälligen Ring erschienen war. Maxx Morando (27) und Miley sind seit 2021 ein Paar





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Miley Cyrus Versace Hollywood Walk Of Fame Stern Enthüllung

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