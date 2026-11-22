Miley Cyrus macht ihr Glück offiziell: Sie zeigt erste Hochzeitsfotos mit Maxx Morando. Ein tierischer Gast ist auch dabei.

geteilt und damit die Eheschließung offiziell bestätigt. Nur einen Tag nach dem Jawort in Palm Springs veröffentlichte die Musikerin gleich vier romantische Aufnahmen aufAuf den Bildern strahlen die beiden eng aneinander geschmiegt in die Kamera und wirken überglücklich.

Für die gemeinsamen Fotos posierte das Brautpaar vor einem hellen Vorhang. Auch tierische Gesellschaft durfte an diesem besonderen Tag offenbar nicht fehlen: Auf einem der Hochzeitsbilder gesellte sich ein Hund zu den Frischvermählten und posierte ebenfalls für die Kamera. Zu den Aufnahmen schriebleidenschaftlich küssen. Im Hintergrund sind die Hochzeitsgäste zu sehen, während üppige weiße Blumenarrangements das Paar umrahmen.

Also read Miley Cyrus heiratet Maxx Morando in historischer Villa

Auf einem anderen Foto sitzen die beiden dicht beieinander und die Sängerin schmiegt sich liebevoll an ihren Ehemann. Die privaten Einblicke kommen bei ihren Fans bestens an. Innerhalb weniger Minuten sammelte der Post bereits mehr als 950.000 Likes. In der Kommentarspalte häufen sich zahlreiche Glückwünsche.

Advertisement

Für ihre Trauung wählte das Paar eine besondere Kulisse: Die Zeremonie fand direkt an einem Swimmingpool statt. Unter einem großen Bogen aus weißen Blüten versprachen sich die beiden ewige Liebe. Anschließend feierten sie im Kreis ihrer Liebsten. Neben weiteren Familienmitgliedern sollen auch mit dabei gewesen sein.

Für die Sängerin steht nach der Hochzeit bereits das nächste besondere Ereignis an: Am 23. November feiert sie Geburtstag. Es ist übrigens nicht ihre erste Ehe. Zuvor war die "Wrecking Ball"-Interpretin bereits mit SchauspielerDen leidenschaftlichen Kuss – Romantik pur!