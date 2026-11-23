Miley Cyrus und Maxx Morando haben sich in Kalifornien das Jawort gegeben. Einen Tag nach der Hochzeit veröffentlicht die Sängerin erste offizielle Bilder. Darauf zu sehen: ein inniger Kuss, ein eleganter Brautlook und emotionale Momente.

Miley Cyrus und Maxx Morando haben sich in Kalifornien das Jawort gegeben. Einen Tag nach der Hochzeit veröffentlicht die Sängerin erste offizielle Bilder. Darauf zu sehen: ein inniger Kuss, ein eleganter Brautlook und emotionale Momente.

Einen Tag nach ihrer Hochzeit gewährt Cyrus ihren Fans auf Instagram einen ersten Einblick in die Trauung. Unter dem schlichten Kommentar „M + M 11.21.26“ veröffentlicht sie mehrere Aufnahmen des besonderen Tages. Morando seiner frisch angetrauten Ehefrau Miley Cyrus einen Kuss auf die Wange. Ein weiteres Foto zeigt die beiden eng aneinandergelehnt auf einem Sessel.

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Besonders romantisch wird es auf einer Aufnahme, auf der sich die Neuvermählten einen leidenschaftlichen Kuss geben. Mit dabei ist auch ein Golden Retriever mit Blumenhalsband. In der Kommentarspalte gratulieren zahlreiche Prominente, darunter die Sängerinnen Doechi und Kesha. Modeschöpferin Donatella Versace schreibt: „Glückwunsch mein wunderschönes Mädchen!

Ihr seid beide so unglaublich schön zusammen. Sende eine große Umarmung.

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“ Supermodel Naomi Campbell kommentiert: „Alles Gute zu eurer himmlischen Verbindung und eurer gemeinsamen Reise. “Auch das Hochzeitsoutfit der Sängerin ist auf den Aufnahmen zu sehen. Cyrus entschied sich für ein elegantes, langärmeliges Seidenkleid von Saint Laurent mit tief ausgeschnittenem Rücken. Dazu trug sie weiße Schuhe und steckte ihre Haare zu einer Hochsteckfrisur zusammen.

Morando setzte ebenfalls auf das französische Modehaus und erschien in einem schwarzen Smoking. Die Zeremonie fand im privaten Rahmen in Palm Springs statt. Das Paar gab sich das Jawort an einem Swimmingpool unter einem mit weißen Blumen geschmückten Bogen. Unter den Gästen waren neben Cyrus' Mutter Tish und ihrem Vater Billy Ray Cyrus auch ihre Schwester Noah Cyrus .

Billy Ray wurde von seiner Partnerin Elizabeth Hurley und deren Sohn Damian begleitet. Cyrus und Morando wurden erstmals im Dezember 2021 miteinander in Verbindung gebracht. Damals wurden die beiden backstage bei der NBC-Sendung „Miley's New Year's Eve Party“ zusammen gesehen. Im Dezember 2025 wurde ihre Verlobung bekannt.

Morando hatte seiner Partnerin während einer gemeinsamen Reise nach Kyoto in Japan einen Antrag gemacht. Für die Sängerin ist es die zweite Ehe. Von 2018 bis 2020 war sie mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Mit Morando scheint