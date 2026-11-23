Miley Cyrus und Maxx Morando haben am 21. November 2025 in Palm Springs geheiratet. Das Paar verewigte sich gegenseitig die Vornamen in großen Buchstaben auf der Hüfte.

Die US-amerikanische Popstarin Miley Cyrus und der Rockmusiker Maxx Morando haben ihre Beziehung am Samstag, den 21. November 2025, mit einer intimen Trauung gefestigt. Die Zeremonie fand in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Das Ehepaar entschied sich für ein besonderes Andenken an diesen Tag. Miley Cyrus ließ den Vornamen ihres Mannes in Großbuchstaben auf ihre rechte Hüfte tätowieren. Maxx Morando trägt seinen Namen entsprechend auf der linken Hüfte seiner Frau.

Dauerhafte Verewigung statt Ehering

Der US-Tätowierer Jamie Gene Lopez dokumentierte das Ereignis auf seiner Instagram-Seite. Der 30-Jährige stellte am Sonntag Schwarz-Weiß-Fotos des Paares vor. Die Aufnahmen zeigen die beiden eng umschlungen nebeneinander stehend. Um die frisch gestochenen Motive zu präsentieren, öffneten Miley Cyrus und Maxx Morando ihre Jeans. Auf einem der Bilder legt Miley ihren Kopf an die Schulter ihres Ehemanns. Ein weiteres Foto zeigt die Schriftzüge in einer Nahaufnahme.

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Jamie Gene Lopez gratulierte dem Brautpaar zu seiner Hochzeit. Er betonte den symbolischen Wert der permanenten Kennzeichnung. Ein klassischer Ehering kann jederzeit abgenommen werden. Die unter die Haut gestochenen Liebeszeichen bleiben jedoch dauerhaft. Die Schriftzüge sind im gleichen Stil auf beiden Hüften platziert.

Hochzeitskleider von Anthony Vaccarello

Die Trauung im kleinen Kreis mit Familie und Freunden war eine emotionale Angelegenheit. Miley Cyrus teilte auf Instagram Fotos ihres Braut-Looks. Sie trug ein langärmeliges Seidenkleid des Labels Saint Laurent. Der Entwurf stammt von dem Designer Anthony Vaccarello, der 44 Jahre alt ist. Zu dem Kleid trug die Sängerin Seiden-Pumps. Maxx Morando wählte ebenfalls Kleidung von Saint Laurent. Er erschien in einem schwarzen Smoking zur Zeremonie.

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Die Hochzeitsfotos lösten eine Welle von Glückwünschen in den sozialen Medien aus. Prominente Anhänger aus aller Welt reagierten auf die Bekanntgabe. Die Supermodel Naomi Campbell veröffentlichte eine Nachricht unter den Bildern. Sie wünschte Miley alles Gute für die göttliche Verbindung und den gemeinsamen Lebensweg. Die Reaktion der Öffentlichkeit unterstreicht die hohe Sichtbarkeit des Paares.

Umgang mit bestehenden Tätowierungen

Die Entscheidung für die Hüft-Tattoos steht im Kontrast zu anderen Körperkunst-Stücken. Miley Cyrus hat in der Vergangenheit offene Worte zu ihren Tätowierungen gefunden. In einem Video des Nachrichtenmagazins The New York Time aus dem Jahr 2025 äußerte sie Bedenken. Sie schätzt ein, dass etwa 80 Prozent ihrer bestehenden Tattoos aus ihrer Sicht Fehler waren. Die Motive würden ihr nicht mehr gefallen.

Trotz dieser Kritik an der eigenen Geschichte möchte sie die alten Motive nicht entfernen lassen. Die neuen Namen auf der Hüfte scheinen dieser Haltung zu widerstreiten. Dennoch markieren sie ein neues Kapitel im Leben der Sängerin. Die Verbindung zu Maxx Morando scheint dieser Entscheidung zugrunde zu liegen. Das Paar feierte am 21. November 2025 offiziell den Beginn ihres gemeinsamen Weges.