Miley Cyrus hat am 21. November ihren Lebenspartner Maxx Morando geheiratet. Im Ehegelübde versprachen beide den Aufbau einer Familie und zeigten sich emotional.

Miley Cyrus und Maxx Morando haben am Samstag, dem 21. November, den Bund der Ehe geschlossen. Die 33-jährige Sängerin und der 28-jährige Musikproduzent gaben sich im Beisein von Freunden und Familie die Hand. Mit dieser Zeremonie bestätigten sie nicht nur ihre romantische Verbindung, sondern deuteten auch eine gemeinsame Zukunft als Familie an.

Emotionale Zeremonie und Mode-Highlight

Am Sonntag, dem 22. November, lieferte Miley Cyrus auf der Plattform Instagram erste visuelle Eindrücke der Feier. Auf den veröffentlichten Fotos war die Sängerin in einem spektakulären, rückenfreien Kleid des französischen Modedesigners Saint Laurent zu sehen. Die Veröffentlichung war minimalistisch gehalten; der Caption enthielt nur die Initialen der Paarung M + M 🤍 sowie das Datum 11.21.26. Diese schlichte Art der Ankündigung stand im Kontrast zur opulenten Wahl ihrer Hochzeitsgarderobe.

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Inhalte des Eheversprechens der Braut

Den Schwerpunkt der Feier bildeten die persönlichen Worte, die die beiden Partner vor dem Traualtar austauschten. Miley Cyrus nutzte das Ehegelübde, um ihre tiefsten Wünsche und Gefühle auszudrücken. Sie berichtete offen über ihre emotionale Reise vor der Begegnung mit ihrem Mann und betonte, dass sie sich ihm gegenüber gefunden habe. Dieses Zitat wurde von der Nachrichtenagentur Entertainment Tonight übermittelt und in den Medien breit diskutiert.

Cyrus formulierte, dass sie sich vor der Beziehung verloren gefühlt habe. Durch die Begegnung mit Maxx Morando habe sie jedoch wieder zu sich selbst gefunden. Für sie ist die gemeinsame kreative Arbeit der wichtigste Bestandteil ihrer Partnerschaft. Sie drückte ihre Vorfreude darauf aus, später ein Kind zu bekommen, und wünschte sich, dass dieses die Haare von Maxx, aber vor allem dessen freundliches Wesen erbt. Diese Aussage unterstreicht ihre ernsthafte Absicht, eine Familie zu gründen.

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Das Versprechen des Bräutigams

Auch Maxx Morando widmete seinem Ehegelübde persönliche Worte, die den Fokus auf Sicherheit und Unterstützung legten. Er versprach, der Ehemann zu sein, bei dem Miley Cyrus sich jederzeit sicher und geduldig unterstützt fühlen kann. Darüber hinaus betonte er seine Bereitschaft, täglich für seine Frau und ihre geplante Familie da zu sein. Morando gab an, dass er durch die Beziehung eine bessere Version seiner selbst geworden ist. Diese Worte zeigen eine klare Vision der gemeinsamen Lebensgrundlage.

Reaktionen und emotionale Stimmung

Die Stimmung während der Zeremonie war von großer Emotionalität geprägt. Eine Quelle, die dem Magazin People berichtete, beschrieb die Veranstaltung als wunderschön. Vor dem Altar zeigte sich Miley Cyrus aufgeregt und leicht nervös. Während der Rede brach sie immer wieder in Tränen aus, lächelte jedoch ständig. Sie versuchte, sich zusammenzureißen, war aber eindeutig von großer Glückseligkeit erfüllt, Maxx Morando heiraten zu dürfen. Die öffentliche Präsentation des Paares bleibt bislang spartanisch, doch die Ehegelübde sprechen eine klare Sprache.