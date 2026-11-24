Gezielter Angriff auf Ingrid Alexandra? Ein Buch berichtet über unbelegte Drogengerüchte während ihres Militärdienstes.

wurde während ihres Militärdienstes in Nordnorwegen offenbar mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Gerüchten zufolge soll sie Drogen genommen haben. Das berichten die langjährigen Royalsjournalisten Ulf André Andersen und Frode Hansen in ihrem neuen EnthüllungsbuchDemnach nahmen die norwegischen Streitkräfte die Behauptungen ernst und gingen ihnen während Ingrids Dienstzeit von Januar 2024 bis April 2025 umfassend nach.

Laut dem Buch befragten Verantwortliche dafür sogar mehrere Personen aus dem persönlichen Umfeld der Prinzessin. Das Ergebnis der Untersuchung ist jedoch eindeutig: Es gab keinerlei Beweise für einen Drogenkonsum. Die gegen Ingrid Alexandra erhobenen Anschuldigungen ließen sich also nicht bestätigen. Der norwegische Königshof hielt sich bei dem Thema bedeckt und wollte die Schilderungen aus dem Buch nicht kommentieren.

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Die Gerüchte sollen bereits während Ingrids Zeit beim Militär aufgekommen sein. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielten sie laut "Hoffet", nachdem die Drogenprobleme ihres Halbbruders öffentlich bekannt geworden waren. Die Autoren halten außerdem fest, dass einige Menschen einen gezielten Angriff vermuteten. Sie hätten angenommen, dass die unbelegten Behauptungen bewusst gestreut worden seien, um der Prinzessin und dem Königshaus zu schaden.

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Auch das norwegische Magazinsoll zahlreiche Hinweise zu einem angeblichen Drogenkonsum der Prinzessin erhalten haben. Die Redaktion prüfte diese nach eigenen Angaben, verwarf sie jedoch, weil sich keine Beweise finden ließen. Nach dem Ende ihres Militärdienstes zog die Prinzessin 2025 nach Australien, um dort ein Studium aufzunehmen. Zuletzt rückten die Geschwister auch wegen einesan, eigentlich nach Oslo gekommen zu sein, um Ingrid Alexandra zu besuchen.

Was genau er von der Prinzessin wollte, ist weiterhin unklar. Als er auftauchte, soll er einen Koffer und mehrere Briefe bei sich gehabt haben. Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim feierlichen Auftakt des 171. Stortings in OsloSchweigen – den unbelegten Gerüchten nicht noch mehr Raum geben.