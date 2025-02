Militär-Trick zum Einschlafen: So schlafen Soldaten auch unter Stress ein

Ein virales TikTok-Video zeigt einen einfachen Trick, der Soldaten hilft, selbst unter schwierigen Bedingungen einzuschlafen. Der Trick basiert auf bewusster Entspannung und Visualisierung und kann auch zu Hause angewendet werden.

Soldaten sind gezwungen, selbst unter den widrigsten Umständen, wie beispielsweise in der Nähe eines aktiven Schlachtfeldes, zur Ruhe zu kommen. Ein virales TikTok-Video hat einen Trick vorgestellt, der den Soldaten helfen soll, innerhalb weniger Minuten einzuschlafen. Dieser Trick soll auch zu Hause funktionieren und kann sich schnell erlernen lassen. Der Militär-Trick zum Einschlafen wurde durch ein virales TikTok-Video großer Aufmerksamkeit erlangt.

In dem Hochkant-Clip erklärt der Soldaten-Sohn Justin Agustin, warum er so wichtig ist: „Diese Technik wurde beim Militär entwickelt, damit Soldaten jederzeit und überall einschlafen können, selbst auf dem Schlachtfeld, wenn die Umgebung extrem ungemütlich und laut ist – Schlaf ist für einen Soldaten von entscheidender Bedeutung“, erklärt Agustin im TikTok-Video. Erstmals wurde diese Technik im Jahr 1981 in einem Trainingsbuch für Kommandeure erwähnt, erklärt das britische Magazin Independent. Sie dient dazu, dass die Soldaten trotz enormen Stress auf dem Schlachtfeld keine lebensgefährlichen Fehler begehen.Wollen Sie innerhalb von zwei Minuten einschlafen, sollten Sie Folgendes tun: Entspannen Sie sich bewusst und Schritt für Schritt. Beginnen Sie mit Ihrem Gesicht und bringen Sie behutsam Ihre Augen, Ihre Stirn und Ihren Kiefer zur Ruhe. Atmen Sie dabei tief ein und aus. Achten Sie auf Ihre Schultern: Versuchen Sie, sie ebenfalls aus der Anspannung zu bringen und „so weit nach unten“ wie möglich. Die Arme und Hände ruhen locker neben Ihrem Körper. Während Sie weiterhin tiefe Atemzüge nehmen, widmen Sie sich nun Ihrem Oberkörper. Durch das Atmen sollten Sie auch die Anspannung in Ihrem Bauch oder Ihrer Brust loswerden.Nehmen Sie nun 10 Sekunden bewusst Zeit und lassen Sie alle Eindrücke des Tages los. „Klären Sie Ihren Kopf“, bevor Sie sich vor dem Einschlafen eines dieser beiden Szenarien so bildhaft wie möglich vorstellen: Ihr Körper ruht auf einer schwarzen Hängematte in einem tiefdunklen Raum. Merken Sie, dass Sie immer wieder in Gedanken versinken, sollten Sie sich 10 Sekunden am Stück bewusst denken „Denk nicht nach, denk nicht nach“, bevor Sie wieder zu dem Tagtraum in Ihrem Kopf zurückkehren.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SCHLAFEN SOLDATEN TRICK ENTSPANNUNG VISUALISIERUNG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Militär-Trick zum Einschlafen in nur zwei MinutenSoldaten können unter den widrigsten Umständen in wenigen Minuten einschlafen. Ein virales TikTok-Video zeigt die Technik, die auch zu Hause angewandt werden kann.

Weiterlesen »

Einfacher Militär-Trick lässt Sie in zwei Minuten einschlafenSie wälzen sich in der Nacht hin und her? Versuchen Sie einen Trick, mit dem Soldaten selbst unter schwierigsten Umständen einschlafen können.

Weiterlesen »

Das Gedankenkarussell stoppen: Mit der «Cognitive Shuffle»-Technik leichter einschlafenEin kanadischer Psychologe hat eine neue Methode entwickelt, um leichter einzuschlafen: das «Cognitive Shuffle»-Prinzip. Anstatt sich Gedankenkarussell und Sorgen zu gestehen, soll man sein Gehirn sanft beschäftigen, indem man sich bewusst auf eine Serie zusammenhangsloser Bilder oder Begriffe konzentriert.

Weiterlesen »

Effektiver als Baldrian: Dieser Saft lässt Sie schneller einschlafenSchlafprobleme? Bevor Sie zu Medikamenten greifen, probieren Sie diesen Obstsaft.

Weiterlesen »

Genialer Kleiderschrank-Trick: So gelingt dir das Ausmisten in unter 5 MinutenPlatz schaffen im Kleiderschrank? Wir verraten dir den besten Life-Hack, mit dem du beim Ausmisten künftig Zeit und Nerven sparst.

Weiterlesen »

Dein Backofen-Warmhalte-Trick - So nutzt du die Schublade unter dem Ofen richtigEntdecke die geniale Funktion der Schublade unter deinem Backofen: Sie dient als praktische Warmhaltefunktion für Speisen! Verabschied dich von unnötigem Energieverbrauch und heize deine Backröhre nicht mehr auf, um deine Gerichte warm zu halten.

Weiterlesen »