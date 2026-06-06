Militärische Eskalation im Nahen Osten: Drohnenabschüsse, Rüstungsauftrag und politische Vorwürfe

Die Spannungen im Nahen Osten eskalieren weiter: Die USA schlagen nach Drohnenangriffen in der Straße von Hormus zurück, Kuwait investiert Milliarden in Drohnenabwehr, und der libanesische Präsident wirft dem Iran vor, sein Land als Geisel zu halten.

In der Straße von Hormus tobt ein erneuter militärischer Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran. Das US-Militär gab bekannt, dass vier iranische Drohnen in der strategisch wichtigen Wasserstraße abgefangen wurden.

Als Reaktion darauf sollen US-Streitkräfte iranische Radarstellungen auf der Insel Qeschm sowie in der Ortschaft Goruk angegriffen haben, um sich gegen weitere Bedrohungen zu verteidigen. Diese Vorkommnisse zeigen, dass die im Februar begonnene Waffenruhe im sogenannten Iran-Krieg zunehmend brüchig wird, obwohl offiziell noch eine vereinbarte Feuerpause gilt. Parallel zu diesen militärischen Aktionen laufen weiterhin zähe Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, die ein Ende des Konflikts durch ein Rahmenabkommen zum Ziel haben.

Währenddessen hat der Golfstaat Kuwait einen bedeutenden Rüstungsauftrag an die USA vergeben. Das US-Außenministerium genehmigte den Verkauf von Drohnenabwehrsystemen im Wert von etwa zwei Milliarden US-Dollar. Der Hauptauftrag geht an das kalifornische Unternehmen Anduril. Diese Investition ist eine direkte Reaktion auf wiederholte Angriffe iranischer Drohnen auf kuwaitisches Gebiet, zuletzt auf den internationalen Flughafen, bei dem mindestens ein Mensch getötet und Dutzende verletzt wurden.

Kuwait beherbergt wie andere Golfstaaten amerikanische Militärstützpunkte, was es zum Ziel iranischer Aggressionen macht. Die genauen Liefertermine für die Systeme sind noch nicht bekannt, da solche Rüstungsgeschäfte oft über längere Zeiträume abgewickelt werden. Der libanesische Präsident Joseph Aoun hat den Iran scharf kritisiert und beschuldigt, den Libanon als Verhandlungsmasse im Konflikt mit den USA und Israel zu missbrauchen.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz, die de facto einen erheblichen Teil der libanesischen Politik und Sicherheit kontrolliert, lehnte jüngst ein Waffenruheabkommen zwischen Israel und der libanesischen Regierung ab und forderte einen vollständigen israelischen Rückzug. Diese Haltung wird von der libanesischen Regierung dafür verantwortlich gemacht, das Land in einen Krieg mit Israel hineingezogen zu haben. Im Süden Libanons kam es daraufhin erneut zu israelischen Luftangriffen auf neun Dörfer, die zur Evakuierung aufriefen.

Nach den Angriffen wurden sechs Tote gemeldet und Hunderte Familien flohen aus der Region um Aarnaja und Maghduche. UN-Friedenstruppen und libanesische Sicherheitskräfte sind vor Ort, um die von den Vereinbarungen vorgesehene Kontrolle über Sicherheitszonen zu übernehmen und die Hisbollah aus diesen Gebieten zu verdrängen. Unterdessen meldeten iranische Streitkräfte, US-Kriegsschiffe vor der iranischen Südküste mit Warnschüssen und Kamikazedrohnen zurückgedrängt zu haben, nachdem diese versucht hätten, mit ausgeschalteten Navigationssystemen in den Persischen Golf einzulaufen





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