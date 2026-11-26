20 Schoko-Kalender im Preischeck: Bei einigen Marken wird es pro 100 Gramm überraschend teuer.

picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann Bei Schoko-Adventskalendern gibt es enorme Preisunterschiede. Ein Vergleich von 20 Produkten zeigt, wo Käufer besonders viel fürs Geld bekommen.

Noch schnell einen Adventskalender für die Kinder, den Partner oder sich selbst besorgen? Die Auswahl ist groß. Doch wer beim Kauf nur auf den Verkaufspreis schaut, kann sich täuschen lassen. Während bei einem bekannten Schoko-Adventskalender 100 Gramm Inhalt gerade einmal 3,50 Euro kosten, sind es bei einem anderen stolze 11,64 Euro.

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Der digitale Gesundheitsanbieter Voy hat 20 Schoko-Adventskalender verschiedener Marken hinsichtlich ihres Preises, ihrer Füllmenge und ihres Kaloriengehalts untersucht. Um die unterschiedlich großen Kalender vergleichbar zu machen, wurde der Verkaufspreis jeweils auf 100 Gramm Inhalt umgerechnet. Im Verhältnis zur Füllmenge ist der Milka-Adventskalender mit 200 Gramm Inhalt der günstigste im Vergleich. Hier zahlen Käufer umgerechnet 3,50 Euro pro 100 Gramm.