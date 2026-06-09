Millennial Potash startet Bohrprogramm zur Ressourcenausweitung am Banio-Projekt in Gabun

Das kanadische Unternehmen Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat ein vierlöchriges Bohrprogramm (Phase 3) auf seinem hochgradigen Kali-Projekt Banio in Gabun gestartet. Ziel ist die signifikante Erweiterung der bestehenden Ressourcenbasis, insbesondere in die westliche Richtung auf das kürzlich akquirierte Gebiet Haute Banio. Das Projekt profitiert von seiner geostrategisch idealen Lage, um die kaliimportabhängigen Märkte in Afrika, Brasilien und den USA zu bedienen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, den aktuellen Daten des U.S. Geological Survey zufolge lag der weltweite Verbrauch von Kali beziehungsweise Potash in Düngemittel n im Jahr 2025 bei geschätzten 41,6 Millionen Tonnen K2O-Äquivalent.

Verglichen mit 40,6 Millionen Tonnen im Jahr 2024 entspricht das einer Steigerung von rund einer Million Tonnen. Für das Jahr 2029 prognostiziert das US-Institut einen globalen Verbrauch von 45,3 Millionen Tonnen K2O-Äquivalent. Bedenkt man, dass es für Kali als hocheffizientes Düngemittel keinen vollwertigen Ersatz gibt und dass vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung, schrumpfender Ackerflächen und zunehmender Dürren eine nachhaltige Produktionssteigerung für die globale Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung ist, wird die zentrale Rolle kaliumhaltiger Düngesalze umso deutlicher.

Hinzu kommt, dass der weltweite Kali- beziehungsweise Potash-Markt von nur einer Handvoll Akteure dominiert wird. Neben Kanada, das für knapp ein Drittel der globalen Produktion steht, entfallen auf Russland, Belarus, Israel und Jordanien zusammen etwa 40% der weltweiten Förderung.

Nicht zuletzt haben die massiven Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, über die etwa ein Drittel des globalen Düngemittelhandels auf dem Seeweg abgewickelt wird, schmerzhaft vor Augen geführt, wie anfällig Lieferketten bei einer Konzentration auf nur wenige und teilweise (geo)politisch sensible Regionen sein können. Umso prominenter positionieren sich angehende Kali- beziehungsweise Potash-Entwickler wie Millennial Potash.

Mit seinem hochgradigen Banio-Projekt in Gabun in Westafrika besitzt das Unternehmen ein herausragendes Asset, das geostrategisch kaum besser gelegen sein könnte, um vor allem die Kali-beziehungsweise Potash-hungrigen Märkte in Afrika, Brasilien und den USA im Erfolgsfall perspektivisch direkt zu adressieren. Die USA und Brasilien sind bei Kali stark importabhängig: Die USA decken je nach Berechnung über 90% ihres Bedarfs über Importe, Brasilien sogar rund 96%.

Neben Kanada zählen unter anderem Russland, Belarus und je nach Markt und Zeitraum auch Usbekistan zu wichtigen Lieferquellen. Ende Februar dieses Jahres hatte Millennial Potash den Erhalt der Explorationslizenz für Haute Banio gemeldet und damit seine Landposition im hochgradigen Kali-Becken von Gabun um satte 20% erweitert.

Das rund 261 Quadratkilometer große Gebiet liegt direkt an der bereits vorhandenen Explorationskonzession Mayumba und schließt damit im Nordwesten die Lücke zum Meer und damit zum geplanten Hafen sowie zu einer Küstenstraße zur Stadt Mayumba. Alles zusammen könnte der Entwicklung von Banio einen wichtigen zusätzlichen Impuls verleihen. Ebenso wichtig ist, dass Haute Banio die potenzielle westliche Erweiterung des derzeitigen Ressourcenbereichs der Mayumba-Mineralressourcenschätzung umfasst. Genau hier setzt Millennial Potash nun mit dem Start seines Phase-3-Bohrprogramms an.

Von den insgesamt vier geplanten Bohrlöchern befinden sich mit BA-007 und BA-008 gleich zwei auf der kürzlich erworbenen Explorationslizenz Haute Banio. Insgesamt konzentriert sich das Programm mit seinen rund 4.000 Bohrmetern und einer Tiefe von 1.000 Metern pro Bohrloch auf die südlichen und westlichen Ausläufer der bedeutenden, mächtigen Kalisequenzen, auf die Millennial Potash bei früheren Bohrungen gestoßen war. Die bisherigen hochgradigen Treffer weisen lokal eine Mächtigkeit von über 100 Metern auf.

Dem geologischen Modell des Unternehmens zufolge könnte mit den Phase-3-Bohrungen tiefer in das Evaporitbecken vorgedrungen werden, womit großes Potenzial besteht, alle zehn Kalizyklen mit bedeutenden Kali-Mächtigkeiten zu durchschneiden. Mit den vier geplanten Bohrlöchern südlich und westlich der bisherigen Bohrungen und damit in einem bisher nicht erprobten Gebiet verfolgt Millennial Potash entschlossen sein übergeordnetes Ziel, die Ressourcenbasis von Banio deutlich zu erweitern.

Dies wäre ein entscheidender Schritt, um das Projekt weiter voranzutreiben und den steigenden globalen Bedarf an Kalidünger zu bedienen, insbesondere aus den importabhängigen Schlüsselmärkten Amerika und Afrika





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