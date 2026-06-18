Milliarden-Förderskandal um SPD-nahen Integrationsverein in Hannover

Ein massiver Förder-Skandal um den Verein "Integrationsarbeit Kronsberg" erschüttert die SPD in Niedersachsen. Die Ex-Ratsfrau Hülya Iri soll über 1,1 Millionen Euro an öffentlichen Geldern veruntreut haben, unter Beteiligung prominenter Parteimitglieder wie Doris Schröder-Köpf. Das BAMF und das Land fordern Gelder zurück, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs.

Ein massiver Förder-Skandal um missbrauchte Gelder für einen Integrationsverein in Hannover hat die niedersächsische SPD landesweit und bis in den Bundestag hinein erschüttert. Im Zentrum steht die ehemalige SPD -Ratsfrau Hülya Iri (51), die als Vorständin des Vereins "Integrationsarbeit Kronsberg e.

V." über mehrere Jahre hohe öffentliche Fördermittel in Millionenhöhe erhielt. Der Verein ist inzwischen insolvent, und der Verbleib des Geldes ist weitgehend unklar. Gegen Iri laufen strafrechtliche Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug. Die Höhe der Summen, die flossen, lässt sich auf eine intensive und einflussreiche Unterstützung aus verschiedenen öffentlichen Stellen sowie aus der eigenen Partei zurückführen.

Insbesondere die ehemalige Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (62, SPD), soll sieben Empfehlungsschreiben für Iris Verein verfasst haben, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben auf Anfagen detaillierte Angaben zu ihren Zahlungen gemacht. So bestätigte das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zwischen 2023 und 2025 rund 740.000 Euro an den Verein ausgezahlt hat.

Diese Mittel waren ursprünglich für die Einrichtung eines "Respekt Cafés" als Begegnungsstätte im hannoverschen Stadtteil Kronsberg vorgesehen. Dieses Café hat es jedoch nie gegeben, weshalb das BAMF die gesamte Fördersumme zurückfordert. Auch das niedersächsische Sozialministerium teilte auf eine Anfrage der CDU mit, dass das Land insgesamt 412.000 Euro für ein Projekt mit dem Titel "Sport Kronsberg - Kampf gegen Antisemitismus" bereitgestellt habe. Ob dieses Projekt tatsächlich stattgefunden hat, ist unklar; auch hier wird die Fördersumme vom Landesamt für Soziales zurückgefordert.

Der "Spiegel" veröffentlichte weitere alarmierende Details aus dem Fall. Demnach soll Hülya Iri über die Jahre hinweg rund 530.000 Euro, die auf den Konten des gemeinnützigen Vereins eingingen, als "Honorar" auf ihr Privatkonto überwiesen haben. Zusätzlich soll ihre Tochter, die ebenfalls im Verein aktiv war, weitere 155.000 Euro erhalten haben. Der Insolvenzverwalter fand bei Amtsübernahme nach Angaben des Magazins nahezu leere Vereinskonten vor.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob größere Teile der Gelder möglicherweise in Immobilien investiert wurden, um sie zu verschleiern. Zusätzlich zur föderalen und privaten Veruntreuung gerät nun auch die Stadt Hannover in den Blick. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen Verwaltungssprecher meldet, hat die Stadt Strafanzeige gegen Hülya Iri wegen Betrugsverdachts gestellt. Der Hintergrund seien Zweifel an den Ansprüchen, die Iri gegenüber der Stadt für angeblichen Verdienstausfall geltend gemacht habe.

Ehrenamtliche Ratsmitglieder können unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung erhalten, wenn ihnen durch ihr politisches Engagement Gehalt verloren geht. Der "Spiegel" berichtet, Iri habe auf diesem Weg rund 100.000 Euro von der Stadt Hannover erhalten. Der Skandal wirft damit ein Schlaglicht auf die Kontrollmechanismen bei der Vergabe öffentlicher Gelder an gemeinnützige Vereine und die Verflechtungen zwischen Lokalpolitik, öffentlicher Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Die Affäre zieht damit bundespolitische Kreise und belastet das Ansehen der SPD, insbesondere in Niedersachsen, wo Doris Schröder-Köpf als langjährige und prominente Integrationspolitikerin des Landes gilt





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