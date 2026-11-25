Das süddeutsche Unternehmen Schwenk Zement will in Sassnitz auf Rügen ein neues Zementwerk bauen. Dafür will es bis zu eine Milliarde Euro investieren.

AUDIO: Dem Fährhafen Sassnitz-Mukran steht ein Milliarden-Projekt in Aussicht - 800 Arbeitsplätze könnten entstehen Schwenk Zement könnte damit zum größten Arbeitgeber in Sassnitz werden.

In dem Werk selbst könnten 200 Arbeitsplätze entstehen, im Umfeld weitere 600, so lautet der Plan des Unternehmens. Die Baustoffgruppe prüfe eine Großinvestition in einen neuen Industrie- und Technologiestandort im Mukran Port. Das geplante Hafenwerk könnte zu einem technologisch wegweisenden Standort für die klimafreundlichere Herstellung von Zementklinker in Deutschland und Europa werden und zugleich neue wirtschaftliche Perspektiven für Sassnitz-Mukran und die Region eröffnen.

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Im Detail geht es um die Produktion von bis zu 3.200 Tonnen Zementklinker pro Tag, dem Ausgangsstoff für Zement. Die Produktion ist in der Regel energieintensiv, dabei entsteht viel klimaschädliches CO2. Das Unternehmen plant, das CO2 in der Produktion abzuscheiden und es dann per Schiff zu einem unterirdischen Speicherort vor der Westküste Dänemarks zu bringen. Projekt findet breite Zustimmung Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank begrüßt das Vorhaben:"Eine Investition dieser Größenordnung wäre ein starkes Signal für Sassnitz und den Industriestandort MV.

" Das sieht auch der Sassnitzer Bürgermeister Leon Kräusche so. Das geplante Hafenwerk biete"für Sassnitz und die gesamte Region große Chancen". Es würden neue Arbeitsplätze geschaffen, zusätzliche Wertschöpfung in die Region gebracht und der Wirtschaftsstandort langfristig gestärkt. Für Henry Forster, Geschäftsführer des Fährhafens Sassnitz, passe das Projekt perfekt zur Strategie, Mukran Port als Energie- und Industriestandort weiterzuentwickeln.

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Der Hafen biete die nötigen Flächen und Logistikkapazitäten, etwa für die CO₂-Abscheidung. Die Investition ist an Voraussetzungen geknüpft. Es fehlen noch die Förderzusagen aus einem Bundesprogramm.

Zudem müsste die Anlage genehmigt werden. Schwenk Zement ist eines der ältesten Familienunternehmen der deutschen Baustoffindustrie und agiert laut eigenen Aussagen in einer sogenannten integrierten Wertschöpfungskette: Zement, Beton, Sand und Kies sowie Pumpen. Mit dem neuen Hafenwerk an der Prorer Wiek hätte Sassnitz-Mukran neben der mit dem Bau einhergehenden wirtschaftlichen Entwicklung die Chance, zu einem Vorreiter der klimafreundlichen Baustoffproduktion zu werden, so ein Sprecher von Schwenk Zement.

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