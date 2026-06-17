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Milliardenauftrag für Neptun-Werft und steigende Einbrüche in Agrarbetrieben im Norden

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Milliardenauftrag für Neptun-Werft und steigende Einbrüche in Agrarbetrieben im Norden
Neptun-WerftEinbrücheAgrarbetriebe
📆17/06/2026 22:20:00
📰ndr
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Die Neptun-Werft in Rostock hat einen milliardenschweren Auftrag hereingeholt, während die Zahl der Einbrüche in Agrarbetrieben im Norden zunimmt. In Papenburg keimt hingegen Hoffnung auf, denn das Neptun-Werk hat einen Großauftrag hereingeholt. Auch in Hamburg gibt es positive Nachrichten, denn dort fand kürzlich ein Schul-Schachturnier statt. Doch es gibt auch besorgniserregende Entwicklungen: Die Diebstähle in Agrarbetrieben sind ein zunehmendes Problem, und in der Politik gibt es Streitigkeiten um überackerte Wege.

In Norddeutschland gibt es erfreuliche Neuigkeiten für die Wirtschaft: Die Rostocker Neptun-Werft hat einen milliardenschweren Auftrag an Land gezogen. Doch es gibt auch besorgniserregende Entwicklungen: Die Zahl der Einbrüche in Agrarbetriebe n hat in der Region zugenommen.

In Papenburg keimt hingegen Hoffnung auf, denn das Neptun-Werk hat einen Großauftrag hereingeholt. Auch in Hamburg gibt es positive Nachrichten, denn dort fand kürzlich ein Schul-Schachturnier statt. Doch zurück zu den besorgniserregenden Entwicklungen: Die Diebstähle in Agrarbetrieben sind ein zunehmendes Problem. In der Politik gibt es Streitigkeiten um überackerte Wege, und viele Familien können sich den Urlaub nicht mehr leisten

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