Milliardenprojekt in den Karpaten: Neuer Skiort entsteht in der Ukraine

Während der Krieg in der Ukraine tobt, plant man im Westen des Landes bereits die Zukunft. In den Karpaten entsteht ein neuer Ferienort mit 25 Hotels und mehr als 5000 Zimmern. Das Projekt beläuft sich auf mindestens 1,45 Milliarden Euro.

In der Ukraine tobt weiterhin der Krieg, täglich schickt Kreml-Machthaber Wladimir Putin Drohnen und Raketen ins Nachbarland, die Wohnhäuser zerstören und Menschen töten. Während sich die ukrainischen Truppen im Osten gegen die russischen Invasoren wehren, wird im Westen schon die Zukunft geplant. In den Karpaten hat nun der Bau eines neuen Ferienortes begonnen.

Dabei handelt es sich um ein Milliardenprojekt: Innerhalb der nächsten 15 Jahre sollen in den Bergen 25 Hotels mit mehr als 5000 Zimmern entstehen. Der neue Ort erstreckt sich über eine Fläche von 127 Hektar. Ebenfalls eingeplant sind Skilifte und Pisten. Unterstützung bekommen die Planer dabei von Experten. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 1,45 Milliarden Euro – diese Summe hatte die Okko-Gruppe zuvor bereits geschätzt. Ein Drittel davon bringt die Firma aus Eigenmitteln und Krediten selbst auf, der Rest soll von Investoren angeworben werden.Fahren Sie am Wochenende in den Skiurlaub oder kommen Sie zurück? Das könnte länger dauern. Der neue Erholungskomplex entsteht bei dem Dorf Wolosjanka im Gebiet Lwiw, knapp 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Berge erreichen in diesem Gebiet nur eine Höhe von etwas mehr als 1200 Metern. Bau-Chef Wassyl Danyljak erklärte zum Beginn der Bauarbeiten: „Der Bau des ersten Hotelkomplexes ist eine strategisch wichtige Etappe bei der Umsetzung des ganzheitlichen Konzepts für einen internationalen ganzjährigen Erholungsort.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

UKRAINE KARPATHEN SKIORT BAU ERHOLUNGSORT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Ferienort entsteht in den westukrainischen KarpatenDer Krieg in der Ukraine läuft noch. Doch investieren ukrainische Unternehmen bereits jetzt Millionen für die Zeit danach. In den westukrainischen Karpaten soll ein neuer Urlaubsort entstehen.

Weiterlesen »

Spannender Wettkampf um Milliardenprojekt: Wird tkMS Indiens neuer U-Boot-Lieferant?Das Rennen um das fünf Milliarden Euro schwere U-Boot-Projekt der indischen Marine spitzt sich zu.

Weiterlesen »

Fantic: Neuer Sponsor, neuer Anlauf zum Moto2-TitelNach dem Moto2-Vizetitel 2024 mit Aron soll es für die Fantic-Mannschaft nun ganz nach oben gehen. Bei der offiziellen Teampräsentation mit neuem Hauptsponsor gab es keine Zweifel an der offiziellen Marschrichtung.

Weiterlesen »

Wird er Škodas neuer Elektro-Bestseller?: Neuer Škoda Elroq von Beginn an zum Billig-KursDer Škoda Elroq braucht nicht lang, um im Leasing auf Betriebstemperatur zu kommen. Aktuell gibt's das gefragte Kompakt-SUV ab günstigen 243 Euro brutto beziehungsweise rund 210 Euro netto. Wir haben alle Infos zum Deal in der Übersicht für Sie.

Weiterlesen »

Neuer Playoff-Modus in der Champions League: Krisenkracher, Gemüsehändler und der ewige NeuerMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Karneval: „Mainz bleibt Mainz“ – neuer Vertrag, neuer ModeratorNach dem neuen TV-Deal übernimmt Adi Guckelsberger als Sitzungspräsident bei der ARD-Übertragung von „Mainz bleibt Mainz“.

Weiterlesen »