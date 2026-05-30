Milliardenschaden droht: Flugverbote in US‑Sanctuary Cities und Streit ums Kennedy Center

US‑Flugverbote in Sanctuary Cities könnten über 70 Milliarden Dollar kosten, während Trump nach Gerichtsbeschluss das Kennedy Center nicht mehr umbenennen will. Parallel ein seltenes US‑Kuba‑Militärtreffen.

Die US-Regierung steht unter starkem Druck, da mehrere führende Fluggesellschaften und Wirtschaftsverbände vor den wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Stopps internationaler Flüge an sogenannten \"Sanctuary Cities\" warnen.

Heimatschutzminister Markwayne Mullis erklärte am Donnerstag, dass die Abfertigung von internationalen Reisenden und Fracht am Flughafen Newark Liberty in New Jersey ausgesetzt werden könne, weil die lokale Polizei die Beamten der Bundesimmigrationsbehörde nicht unterstützen wolle. Newark ist ein zentrales Zugangstor für New York City und verarbeitet täglich mehr als 20.000 internationale Passagiere, so die U.S. Travel Association.

Mullis deutete an, dass er ähnliche Maßnahmen an über einem Dutzend weiterer großer Flughäfen in den USA ergreifen könnte - darunter Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Seattle, San Francisco und Los Angeles - wenn diese Städte als \"Sanctuary Cities\" gelten und die Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden verweigern. Ein vollständiger Stopp aller internationalen Flüge an den 18 als \"Sanctuary Cities\" bezeichneten Flughäfen würde, laut der U.S. Travel Association, einen Schaden von mehr als 70 Milliarden US‑Dollar für die US‑Wirtschaft bedeuten und jährlich rund 68 Millionen internationale Passagiere betreffen.

Die Wirtschaftsverbände betonen, dass ein solcher Eingriff nicht nur die Luftfahrtindustrie, sondern auch den Tourismus, die Handelslogistik und zahlreiche Arbeitsplätze in den betroffenen Metropolregionen massiv beeinträchtigen würde. Darüber hinaus könnten die Kosten für alternative Routen, erhöhte Wartezeiten und die Notwendigkeit von Umleitungen das gesamte globale Luftverkehrsnetz destabilisieren. Während diese Debatte über Einwanderungs‑ und Sicherheitsfragen an den Flughäfen in den USA tobt, kam es auch zu einer bemerkenswerten militärischen Begegnung.

General Francis Donovan, Leiter des US‑Südkommandos, traf am Freitag am Rande des Marinestützpunkts Guantánamo Bay auf eine kubanische Delegation unter Leitung von General Roberto Legra Sotolongo. In einem seltenen Treffen, das von den USA als Gelegenheit zur Verbesserung der bilateralen Sicherheitskooperation gesehen wird, wurden operative Sicherheitsfragen erörtert. Donovan leitete zudem eine Sicherheitsüberprüfung des Stützpunkts und diskutierte den Schutz von Soldaten, deren Familien und die Einsatzbereitschaft vor Ort. Das US‑Militär bestätigte das Treffen, das zuvor von Reuters gemeldet worden war.

Parallel zu diesen geopolitischen Entwicklungen hat US‑Präsident Donald Trump eine juristische Niederlage erlitten, die seine Pläne für das berühmte Kennedy Center in Washington betreffen. Nach einem Gerichtsbeschluss, der besagt, dass Trumps Name von der Fassade des Kulturzentrums entfernt werden muss, hat Trump erklärt, er wolle das Vorhaben nicht weiter verfolgen, solange er nicht uneingeschränkt darüber entscheiden könne. Er habe die Verantwortung an den Kongress übertragen und plant, das Zentrum nicht wie vorgesehen im Sommer für zwei Jahre zu schließen.

Trumps Versuch, das Kennedy Center umzubenennen und seine eigenen politischen Vorstellungen dort umzusetzen, stieß auf heftigen Widerstand von Künstlern und der Öffentlichkeit. Auch im privaten Bereich bleibt Trump präsent. In einem jüngsten Interview mit CBS News äußerte sich Jill Biden, die First Lady, zu einem früheren TV‑Duell zwischen Trump und ihrem Ehemann. Sie beschrieb das Ereignis als beängstigend, wobei sie glaubte, Trump habe einen Schlaganfall erlitten.

Diese Bemerkung löste erneut Kontroversen aus und zeigte, wie die Polemik zwischen den politischen Lagern weiterhin Alltag geworden ist. Zusammengefasst verdeutlichen die aktuellen Ereignisse die komplexen Verflechtungen von Einwanderungspolitik, Wirtschaft, Sicherheit und kultureller Einflussnahme in den Vereinigten Staaten. Die drohenden Flugverbote in den Sanctuary Cities könnten nicht nur ein milliardenschweres wirtschaftliches Desaster auslösen, sondern auch das Bild der USA als offenes und vernetztes Land stark beschädigen.

Gleichzeitig zeigen militärische Gespräche mit Kuba und die juristischen Auseinandersetzungen um das Kennedy Center, dass interne und externe politische Spannungen weiterhin das Regierungs- und Gesellschaftsbild prägen





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