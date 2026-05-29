Millie Bobby Brown kehrt in Enola Holmes 3 zurück

Millie Bobby Brown kehrt in ihrer Paraderolle neben Stranger Things zurück. Der Trailer zu Enola Holmes 3 beginnt mit einem unerwarteten Bild: Enola Holmes in einer Hochzeitsszene. Im dritten Teil hat Sherlocks jüngere Schwester London verlassen und findet sich in einem Fall wieder, der verworrener und riskanter ist als alle vorherigen.

Am 1. Juli 2026 setzt Netflix auf einen ihrer größten Stars, doch die deutschen Fans hatten eine ganz andere Befürchtung. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Millie Bobby Brown kehrt in ihre Paraderolle neben Stranger Things zurück. Bei deutschen Fans stand jüngst eine große Befürchtung im Raum, die der erste Trailer jedoch entkräftet hat.

Der Trailer zu Enola Holmes 3 beginnt mit einem unerwarteten Bild: Enola Holmes in einer Hochzeitsszene. Im dritten Teil hat Sherlocks jüngere Schwester London verlassen und findet sich in einem Fall wieder, der verworrener und riskanter ist als alle vorherigen. Ihr Privatleben und ihre beruflichen Ambitionen stehen diesmal gleichermaßen auf dem Spiel. Regie führt Philip Barantini, der mit der Emmy-prämierten Netflix-Miniserie Adolescence international auf sich aufmerksam machte.

Als Enola ist erneut Millie Bobby Brown zu sehen. An ihrer Seite spielen Louis Partridge, Henry Cavill und Helena Bonham Carter. Die Reihe basiert auf den Büchern von Nancy Springer. Die Fans befürchteten, ob die Synchronsprecherin von Millie Bobby Brown namens Carlotta Pahl weiterhin der Rolle der Enola Holmes ihre Stimme leiht.

Die Enola-Holmes-Reihe hat seit ihrem Start 2020 konstant gute Kritiken erhalten, der zweite Teil folgte 2022. Nach fast drei Jahren erscheint nun das dritte Abenteuer: Enola Holmes 3 ist ab dem 1. Juli 2026 exklusiv auf Netflix verfügbar





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