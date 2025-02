Millie Bobby Browns Leben: Ruhm, Freundschaft und die Suche nach Normalität

Die 'Stranger Things'-Star Millie Bobby Brown spricht offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms und die Herausforderungen, die sie mit der Suche nach Freundschaft und Normalität mit sich bringt. Trotz des Erfolges und der Millionen-Einnahmen gibt sie Einblicke in ihre persönlichen Kämpfe und wie sie mit Jake Bongiovi, ihrem Ehemann, diese bewältigen kann.

Stranger Things -Star Millie Bobby Brown (20) sprach in einem Interview über die Schattenseiten ihrer außergewöhnlichen Karriere. Die Schauspielerin, die mit dem Start der erfolgreichen Serie 2016 bereits in jungen Jahren zum globalen Superstar aufstieg, gab gegenüber Vanity Fair offen zu, dass dies ihren sozialen Fähigkeiten geschadet habe. ',Ich habe nicht viele Freunde, wegen dem, wer ich bin', erklärte Millie.

Sie habe Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen Beziehungen aufzubauen, da sie vieles in ihrer Jugend verpasst habe. Doch trotz ihrer Unsicherheiten arbeitet die Schauspielerin aktiv daran, diese Herausforderungen zu bewältigen. Neben ihrer Karriere, die ihr schon als Teenager hohe Gagen einbrachte, verdiente Millie laut OK! bis zu 242.000 Euro pro Folge von 'Stranger Things' und knapp 20 Millionen Euro mit 'Enola Holmes 2'. Inzwischen hat sie auch privat ihr Glück gefunden. Sie ist seit letztem Jahr mit Jake Bongiovi (22) verheiratet, dem Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (62). Über die frühe Ehe sagte sie: 'Wir waren uns einig, dass wir eine gemeinsame Vision für die Zukunft haben.' Die beiden hätten vor der Hochzeit über wichtige Themen gesprochen, wie politische Ansichten, familiäre Werte und Karriereziele. 'Es fühlte sich immer richtig mit ihm an', betonte sie und fügte hinzu, dass Jake der erste Mann sei, den sie wirklich liebe. Abseits der Kameras engagiert sich Millie, die über 60 Millionen Instagram-Follower hat, mit ihrer Beauty-Marke Florence by Mills und inspiriert damit viele junge Fans. Die Schauspielerin betonte jedoch, dass sie trotz ihres Erfolgs oft mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens kämpft, vor allem in sozialen Situationen. Mit Jake, den sie ihren größten Unterstützer nennt, habe sie jedoch eine Person gefunden, auf die sie sich immer verlassen könne.Ihr Leben, so außergewöhnlich es auch ist, zeigt die Balance zwischen Ruhm, persönlichen Kämpfen und der Suche nach einem normalen Alltag





