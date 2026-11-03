Millionär auf Dauer: Drei Wer-ist-Millionär-Gewinner investieren klug

Erfahren Sie, wie die ersten drei Gewinner von Wer wird Millionär ihre Preise nutzten. Von Spenden bis Immobilienkauf: Die Strategien der Gewinner im Detail.

Drei Kandidaten, drei verschiedene Wege, mit dem Hauptgewinn umzugehen. Während die Medien oft von schnellen Reichen berichten, zeigen die Geschichten von Ralph Freise, Timur Hahn und Ralf Schnoor, dass Besonnenheit oft besser ist als impulsive Ausgaben. Die Teilnehmer der beliebten Quizsendung nutzten ihre Chance, ihr Leben grundlegend zu verbessern, ohne den Kontakt zur Realität zu verlieren.

Der erste Gewinn: Freise spendet klug

Ralph Freise wurde am 2. Dezember 2000 der allererste Millionär in der Geschichte der Sendung. Damals war der Hauptgewinn noch in D-Mark ausgeschrieben. Seine entscheidende Frage bezog sich auf die Expedition von Edmund Hillary. Er musste den Namen des Sherpas nennen, der 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest mit ihm stand. Die richtige Antwort war Tenzing Norgay.

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Freise entschied sich bewusst, nicht im Luxus zu schwelgen. Innerhalb eines Jahres war das gesamte Geld aufgebraucht. Ein Teil wurde an wohltätige Organisationen gespendet. Der Rest floss in den Erwerb einer Doppelhaushälfte für seine Familie. Diese Entscheidung zeigt, wie er die finanzielle Chance für langfristige Sicherheit nutzte, anstatt kurzfristigen Vergnügen nachzugeben.

Timur Hahn sichert das Studium

Am 8. Januar 2007 gewann Timur Hahn eine Million Euro. Die Fragen wurden zunehmend schwieriger. Bei der Millionenfrage ging es um ein Meer, das nach einem mythologischen König benannt ist. Der König soll sich aus Verzweiflung in die Gewässer gestürzt haben. Hahn zögerte nicht lange und nutzte seinen Telefonjoker.

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Sein Bruder bestätigte die Antwort Ägäisches Meer. Nach dem Gewinn blieb Hahn erstaunlich bodenständig. Er beendete sein Studium, kaufte das Haus seiner Eltern und ein neues Auto. Einen Großteil des Geldes sparte er jedoch zurück. Seine Strategie zielte auf Stabilität ab, nicht auf schnelles Ausgeben.

Ralf Schnoor profitiert vom Café

Am 26. November 2010 gewann Ralf Schnoor als dritter Kandidat die Million. Er ist Inhaber eines Cafés in Hannover. Die finale Frage bezog sich auf die erste deutsche Briefmarke. Sie wurde 1849 in Bayern herausgegeben. Schnoor war so entspannt, dass er seinen letzten Telefonjoker für einen kurzen Plausch mit einem Freund nutzte.

Er tippte auf Antwort A und gewann. Statt ein Luxusleben zu führen, behielt er den Blick auf sein Geschäft. Er teilte den Gewinn mit seiner Frau. Das Kapital investierte er in sein Café und erhöhte die Gehälter seiner Angestellten. Damit sorgte er für Sicherheit im Beruf und im privaten Umfeld. Keine der drei Personen verließ die Erde, sondern blieb bodenständig.