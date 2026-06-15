Die ARD verzeichnet eine Mega-Einschaltquote von 70,2 Prozent, während die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eine Quote von 81,5 Prozent zeigt.

Millionen deutscher Fans freuen sich über das 7:1 gegen Curaçao . Die ARD verzeichnet eine Mega-Einschaltquote von 70,2 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigt eine Quote von 81,5 Prozent.

Das Spiel wurde nicht nur im Free-TV gesehen, sondern auch beim Streamingdienst MagentaTV. Die Zahlen sind beeindruckend, besonders wenn man sie mit den Vorjahren vergleicht. Bei der WM 2022 wollten nur 9,23 Millionen Fans das Auftaktspiel gegen Japan im TV sehen. Bei der WM 2018 waren noch mehr Fans vor den TV-Geräten, während bei der WM 2014 26,36 Millionen Zuschauer das Spiel direkt zum Start sahen.

Die DFB-Stars freuen sich über den Start und sehen Verbesserungspotential. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist extrem für die Mannschaft gefreut und sieht gute Dinge, aber auch Dinge, die analysiert werden können





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