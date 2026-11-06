Millionen-Dollar-Fisch: Australier Matthew Maurice fängt Barramundi mit roter Markierung

Matthew Maurice aus Australien fängt einen 80 cm großen Barramundi, der durch die Million Dollar Fish Aktion einen Wert von 1 Million australische Dollar hat. Der Fang bleibt unverbraucht.

Der Australier Matthew Maurice hat am Corroboree Billabong im Northern Territory einen außergewöhnlichen Fang getätigt, der sein Leben grundlegend verändern wird. Mit einem 80 Zentimeter langen Barramundi erbeutete der 26-Jährige keinen gewöhnlichen Raubfisch, sondern ein wahres finanzielles Kleinod. Dieser spezielle Fisch ist im Rahmen der langjährigen " Million Dollar Fish"-Aktion mit einer Prämie von einer Million australischer Dollar dotiert. Damit verwandelt sich der Fang aus dem Wasser direkt in einen Millionenbetrag auf dem Bankkonto des Jägers.

Hintergrund der Millionen-Dollar Aktion

Die Initiierung dieser speziellen Fangaktion ist seit 12 Jahren ein fester Bestandteil der angestammten Tourismus- und Fischereistrukturen Australiens. Die Regeln sind dabei klar definiert: Jeder Fischer, der einen Barramundi mit einer Länge von mindestens 80 Zentimetern fängt, prüft zunächst das Vorhandensein einer speziellen roten Markierung. Nur wenn diese Markierung vorhanden ist, wird der Fisch zum Millionen-Gewinnspiel. Vor dem Erfolg von Matthew Maurice war bereits ein anderer Glücklicher erfolgreich und hatte den ersten Fototermin mit einem solchen Prämienfisch absolviert. Maurice war der zweite bekannte Gewinner in der jüngeren Geschichte dieses Wettbewerbs.

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Verwaltung und Pressebetreuung des Fanges

Nachdem Maurice den Fisch aus dem Wasser geholt und in sein Boot gezogen hatte, begann eine intensive mediale Betreuung durch die Organisatoren. Shannon Byrne, die als Senior Media and Communications Manager bei der Northern Territory Major Events Company tätig ist, koordiniert die Kommunikation rund um den Gewinn. Maurice übermittelt seine Aussagen per E-Mail mit typischer australischer Lässigkeit an das Pressebüro. Der gefangene Barramundi diente in den vergangenen Tagen jedoch nicht nur als Stolz des Jägers, sondern auch als Requisite für zahlreiche offizielle Fotosessions. Die Organisation sorgte dafür, dass das Tier wiederholt zwischen dem Boot und einem Gefrierschrank hin- und hertransportiert wurde, um die nötigen Bilder für die Öffentlichkeit zu erstellen.

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Schicksal des wertvollen Fisches

Ein entscheidendes Detail in der Geschichte des Fangs ist die Frage nach dem weiteren Verbleib des Tieres. Auf direkte Anfrage, ob der Millionen-Fisch schließlich zubereitet und gegessen werde, gibt es eine klare Absage von Maurice. Er antwortete schriftlich, dass der Fisch leider nicht auf seinen Teller gelangt sei. Stattdessen muss das Tier nun als wertvolles Objekt behandelt werden. Die wiederholten Transportvorgänge zwischen dem natürlichen Habitat und den Kühltruhen der Veranstalter stellten für die Frische und die Kühlkette des Tieres naturgemäß keine ideale Situation dar. Dennoch bleibt der Fisch erhalten und wird nicht konsumiert, da sein monetärer Wert die biologische Verwertung übersteigt.

Zukunftsperspektiven und Präparation

Die Organisatoren und der Gewinner arbeiten bereits an einer Lösung für das weitere Schicksal des Barramundi. Es besteht der Plan, dem Siegerfisch ein dauerhaftes neues Zuhause zu bieten, anstatt ihn nur vorübergehend zu lagern. Ob der Fisch präpariert und ausgestopft wird, um als trockene Trophäe zu dienen, wurde von Maurice nicht explizit bestätigt, bleibt aber als optionale Variante offen. Eine solche Präparation würde zudem mehr Platz in den Gefriertruhen der Verantwortlichen schaffen. Dies könnte die Tür für zukünftige Fangversuche öffnen, bei denen neue Barramundi-Filets für den Verzehr zur Verfügung stünden. Die wehrhaften Raubfische gelten in der Gastronomie weiterhin als begehrte Delikatesse mit buttrigem Geschmack, auch wenn der aktuelle Preisträger dieses Schicksal nicht trifft.