Der Maximaljackpot im 1. Rang bleibt bei 120 Millionen Euro, die 2. Gewinnklasse wächst auf mindestens 20 Millionen Euro an. Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen richtig anzukreuzen, liegt bei rund 1:140 Millionen.

Millionen Euro in beiden Töpfen: Eurojackpot bleibt unverändert. Der Maximaljackpot im 1. Rang bleibt bei 120 Millionen Euro, die 2. Gewinnklasse wächst auf mindestens 20 Millionen Euro an.

Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen richtig anzukreuzen, liegt bei rund 1:140 Millionen. Viele Menschen suchen am Dienstag ihr Glück beim Tippen. Die Hälfte der Gewinner des letzten Jackpots kam aus Deutschland und hatte ihren Millionengewinn mit fünf Richtigen und einer Eurozahl ergattert. Die Gewinner kamen aus Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Der letzte 120-Millionen-Pott ging am 23. September 2025 nach Berlin. Die Lotto-Sprecherin Carolin Schumacher (53) sagt, dass der Maximaljackpot gedeckelt bleibt und alles, was dazu kommt, in die 2. Gewinnklasse wandert.

Die Glückspilze hatten ihren Millionengewinn mit nur fünf Richtigen und einer Eurozahl ergattert. Die Hälfte der Gewinner kam aus Deutschland. Der letzte 120-Millionen-Pott ging nach Berlin. Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen richtig anzukreuzen, liegt bei rund 1:140 Millionen.

Die Menschen suchen am Dienstag ihr Glück beim Tippen. Der Maximaljackpot bleibt bei 120 Millionen Euro, die 2. Gewinnklasse wächst auf mindestens 20 Millionen Euro an. Die Lotto-Sprecherin sagt, dass der Maximaljackpot gedeckelt bleibt und alles, was dazu kommt, in die 2.

Gewinnklasse wandert. Die Glückspilze hatten ihren Millionengewinn mit nur fünf Richtigen und einer Eurozahl ergattert. Die Hälfte der Gewinner kam aus Deutschland. Der letzte 120-Millionen-Pott ging nach Berlin.

Die Menschen suchen am Dienstag ihr Glück beim Tippen. Der Maximaljackpot bleibt bei 120 Millionen Euro, die 2. Gewinnklasse wächst auf mindestens 20 Millionen Euro an. Die Lotto-Sprecherin sagt, dass der Maximaljackpot gedeckelt bleibt und alles, was dazu kommt, in die 2.

Gewinnklasse wandert. Die Glückspilze hatten ihren Millionengewinn mit nur fünf Richtigen und einer Eurozahl ergattert. Die Hälfte der Gewinner kam aus Deutschland. Der letzte 120-Millionen-Pott ging nach Berlin





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