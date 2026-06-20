Millionen-Poker um Yan Diomande: RB Leipzig verhandelt mit Liverpool und PSG

Der Flügelspieler von RB Leipzig steht im Fokus der Transfergerüchte. Die sportliche Führung verfolgt weiterhin das Ziel, Diomande mindestens noch in der kommenden Saison zu halten. Als Zeichen der Wertschätzung soll sein Gehalt steigen.

Der Millionen-Poker um Yan Diomande hat begonnen. Der Flügelspieler von RB Leipzig steht im Fokus der Transfergerüchte . Nach BILD-Informationen nahmen die Leipzig-Bosse die Offerte lediglich zur Kenntnis.

Um Diomande zu halten, muss die Summe weit über 120 Mio. Euro liegen. Liverpool ist längst nicht der einzige Interessent, auch Paris Saint-Germain beschäftigt sich intensiv mit dem Ivorer. Seit Wochen laufen Gespräche zwischen PSG und Diomandes Berater-Agentur Roc Nation.

Die sportliche Führung von RB Leipzig verfolgt weiterhin das Ziel, Diomande mindestens noch in der kommenden Saison zu halten. Als Zeichen der Wertschätzung soll sein Gehalt steigen. Derzeit wird es auf rund zwei Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Der Trainer-Rauswurf von Ole Werner und die Verpflichtung von Martín Demichelis hatten zunächst Vorrang





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