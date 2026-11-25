Ostdeutsche Sparkassen sind besonders profitabel. Doch Sparer bekommen wenig Zinsen, während Vorstände hohe Gehälter kassieren.

haben ihren Sitz in Ostdeutschland. Zu diesem Ergebnis kommt Finanz-Szene, die die im Oktober 2026 vorliegenden Abschlüsse von 327 deutschenDas Rätsel des Erfolgs dieser Sparkassen ist nicht schwer zu entziffern.

Sie zahlen deutlich geringere Zinsen auf ihre Kundeneinlagen. So verzinst beispielsweise die Stadt- und KreissparkasseDas ist nicht viel mehr als ein Drittel der Zinshöhe von 0,94 Prozent, die im Median alle Sparkassen in Deutschland zahlen. Da stellt sich die Frage, ob sie als öffentlich-rechtliche Anstalten mit einem Gemeinwohlauftrag nicht auch an das Wohl ihrer Kunden denken sollten. Da das Geschäftsmodell der meisten ostdeutschen Sparkassen recht einfach ist, sind ihre Verwaltungskosten relativ niedrig.

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Das personalintensive Kreditgeschäft fällt deutlich hinter den Kundeneinlagen zurück. Bei der Sparkasse Leipzig ebenso wie bei der Sparkasse Prignitz betragen die Kundenkredite nur etwas mehr als die Hälfte der Kundeneinlagen. Der andere TeilDie Sparkassen haben den Auftrag, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Dies geschieht durch die Vergabe von Krediten an Unternehmen in ihrer jeweiligen Region.

Kredite ermöglichen den Unternehmen Investitionen, die wiederum die lokale Wirtschaft stärken. Der Erwerb von Wertpapieren hingegen lässt die Ersparnisse der Kunden Unternehmen in anderen Regionen zugutekommen. Nicht jeder vergebene Kredit hat den gleichen Wachstumseffekt. Natürlich gehört die Vergabe von Konsumenten- und Hypothekenkrediten zum Auftrag der Sparkassen, ebenso wie die Vergabe von Krediten für Gewerbeimmobilien.

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Für das regionale Wirtschaftswachstum sind jedoch Kredite an Handwerk, Industrie und Dienstleistungen von größerer Bedeutung. Bei den ostdeutschen Sparkassen überwiegen jedoch Darlehen an die Immobilienwirtschaft. Wenngleich die allgemeine schwächere Wirtschaftsstruktur Ostdeutschlands nicht direkt den Sparkassen angelastet werden kann, stellt sich doch die Frage, ob sie nicht gemeinsam mit den Förderbanken der jeweiligen Bundesländer den ansässigen Unternehmen und ambitionierten Unternehmensgründer stärker zur Seite stehen könnten.

Auch die Träger der Sparkassen, die Kommunen, könnten ihre Sparkassen mehr dazu anhalten, möglichst viele produktive Kredite zu vergeben. Wenn sich dies jedoch als nicht möglich erweist, sollten sie die jeweiligen Sparkassenvorstände nicht dazu auffordern, den Kunden höhere Zinsen zu gewähren und sie besser zu beraten, wie sie ihr Geld ertragreicher anlegen können?.

So gewährten vier ostdeutsche Sparkassen ihren Vorständen im Jahr 2022 mehr als eine Millionen Euro, Leipzig sogar mehr als 1,5 Millionen Euro. 2025 fielen die Vergütungen weniger üppig aus: Immerhin erhielt der Vorsitzende des Vorstands der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, Harald Langenfeld, mindestens 648.000 Euro und sein Pendant bei der Nord-Ostsee Sparkasse, Thomas Menke, 712.900 Euro. Die geringeren Summen im Vergleich zu 2022 sind unter anderem auf veränderte Zins- und Bewertungsfaktoren bei den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Laut der Public-Pay-Studie 2026 des Teams um Professor Papenfuß liegt der Median für die Vorstandsvergütung bei allen deutschen Sparkassen bei 439.000 Euro. Damit weisen die Sparkassen den höchsten Median für Führungskräfte öffentlicher Unternehmen auf, der beispielsweise deutlich höher ist als der von Stadtwerken oder dem ÖPNV . Die hohen Vorstandsgehälter werden oft mit den hohen Qualifikationsanforderungen an Sparkassenvorstände begründet. Sie müssen fachlich geeignet, zuverlässig und leitungserfahren sein.

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Der Vorstand eines Stadtwerks sollte allerdings ähnliche Qualifikationen aufweisen. Wenn das Geschäftsmodell der ostdeutschen Sparkassen anspruchsvoller wäre, wäre diese Begründung vielleicht nachvollziehbar. Viele komplexe Aufgaben und Fachfragen werden von den regionalen Sparkassen- und Giroverbänden unterstützt. So berät der Deutsche Sparkassen- und Giroverband die Sparkassen in bankfachlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen.

Die Vermögensverwaltung der Sparkassen wird in der Sparkassen-Finanzgruppe von der DekaBank übernommen, das Bausparen von fünf Landesbausparkassen und die Finanz Informatik ist der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen. Die Kommunen sollten dafür sorgen, dass ihre Sparkassen, wenn diese schon nicht die regionale Wirtschaft stärken können, zumindest ihrer sparenden Bevölkerung bessere Zinsen bieten. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.