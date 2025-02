Millionengeschäft und Todesdrohungen: Clan-Bezügen Mann in Herford festgenommen

In Herford und Berlin wurden 13 Wohnungen, darunter auch ein Hafträume, durchsucht. Sechs Beschuldigte werden der schweren räuberischen Erpressung verdächtigt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen 36-Jährigen mit Clan-Bezügen, der im Zusammenhang mit einem Millionengeschäft mit Immobilien seinen Geschäftspartner bedroht und erpresst haben soll.

Herford /Berlin. Die Herford er Kripo hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Wohnung eines 56-Jährigen in der Werrestadt durchsucht. Der 56-Jährige soll Mitglied einer Gruppierung mit Bezügen zum Berliner Clan -Milieu sein. Die 13 Durchsuchungen – eine in Herford , eine in Essen sowie elf in Berlin, darunter zwei Hafträume im offenen Vollzug der JVA Berlin – begannen am Mittwochmorgen um 6 Uhr. Teilweise waren Spezialeinheiten beteiligt.

Sechs Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 56 Jahren werden der schweren räuberischen Erpressung beziehungsweise der Beihilfe dazu verdächtigt. Zumindest einer der Männer (36) ist für die Justiz offenbar alles andere als ein Unbekannter: Nach einem Bericht der Berliner Boulevardzeitung B.Z. war er vor 15 Jahren als Pokerräuber überregional bekannt geworden sein. Er hatte mit Komplizen ein Pokerturnier im Berliner Hotel „Grand Hyatt“ überfallen und mehr als 240.000 Euro geraubt. Der 36-Jährige soll nach dem bisherigen Stand aber nur eine Nebenrolle spielen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen ebenfalls 36 Jahre alten Verwandten, ebenfalls Mitglied einer in Berlin polizeibekannten Großfamilie. Er soll Jahre vor der Tat mit zwei Partnern (61,59) Geschäfte im Bereich der Immobilienverwaltung und -veräußerung gemacht haben. Die drei Männer gründeten, so die Ermittler, dafür mehrere Gesellschaften. 2019 soll der 36-Jährige seinen 61-jährigen Geschäftspartner aufgefordert haben, ihm seine Beteiligungen an Gesellschaften zu Preisen weit unterhalb des wirtschaftlichen Wertes, zu übertragen. Der 61-Jährige lehnte ab. Waffe an den Kopf gehalten Danach soll der 36-Jährige mit weiteren Beschuldigten – darunter der 56-jährige Mann aus Herford - eine Drohkulisse gegenüber den Geschäftspartnern und deren Familien aufgebaut haben. Dabei soll im Jahr 2020 der 61-Jährige mit dem Tod bedroht worden sein. Ein Mitglied der Gruppierung soll ihm eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Darüber hinaus soll die Gruppierung, zu der insgesamt drei Mitglieder des Berliner Clans zählen sollen, damit gedroht haben, Familienmitglieder umzubringen und die Tochter zur Prostitution zu zwingen. Schaden von rund drei Millionen Euro Letztlich soll der Mann dann nachgegeben und seine Gesellschaftsanteile übertragen haben. Der wirtschaftliche Gesamtschaden, so die Generalstaatsanwaltschaft, soll rund 3 Millionen Euro betragen. Bei der fraglichen Immobilie soll es sich um ein Mehrfamilienhaus in Berlin handeln. Bei den Durchsuchungen – darunter auch bei der in Herford – wurden elektronische Datenträger – sichergestellt. Darüber hinaus wurden ein Darlehensvertrag, Vollmachten, Reizstoffsprühgeräte, Schlaghandschuhe und hochwertige Taschen sowie Schuhe der Labels Gucci und Louis Vuitton im Wert von etwa 5.000 bis 6.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt, so die Generalstaatsanwaltschaft. Dem Beschuldigten aus Herford wird vorgeworfen, an der Drohkulisse als Mittäter beteiligt gewesen zu sein. Die sechs Mitglieder der mutmaßlichen Gruppierung blieben nach den Durchsuchungen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an





