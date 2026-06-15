Millionengewinner bei Lotto und Eurojackpot

Ein Lotto-Dauertipper hat einen Millionengewinn erzielt, indem er bei der Zusatzlotterie Spiel 77 die richtigen Zahlen gezogen hat. Ein unbekannter Lotto-Gewinner hat bei 6aus49 sechs Richtige und rund 2,8 Millionen Euro gewonnen.

Seine jahrelange Geduld hat sich jetzt ausgezahlt. Ein Lotto -Dauertipper räumte am Samstag einen Millionengewinn ab. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 hatte der Glückspilz als Einziger die richtigen Zahlen.

Doch er ist nicht der einzige Millionär. Bei 6aus49 hatte ein noch unbekannter Lotto-Gewinner sechs Richtige, die ihn um rund 2,8 Millionen Euro reicher machen. Er bekommt genau 1.177.777 Euro überwiesen. Gemeldet hat sich der Gewinner bisher noch nicht.

Doch das ist auch nicht nötig. Lotto-Sprecherin Beatrice Pellert zu BILD: „Da es sich um einen Dauerspielauftrag handelt, muss der Gewinner seinen Spielschein nicht erst prüfen. Er bekommt von uns direkt die Nachricht über seinen Gewinn.

“ Die Daten seien bekannt. Er sei übrigens der zweite Brandenburger Dauerspieler, der durch die Zusatzlotteriesetze der Mann seit rund 15 Jahren regelmäßig 4,95 Euro ein, so die Sprecherin. Und zwar für einen 6aus49-Tipp inklusive der Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77. Der Gewinn ist steuerfrei.

Der Jackpot bei 6aus49 wurde am Samstag nicht geknackt. Bei der Ziehung am Mittwoch locken deshalb wieder 50 Millionen Euro als Höchstgewinn, die rund 44 Millionen Euro gewonnen hatte. Nächste Chance: die Ziehung am Mittwoch. Hat dann wieder kein Lottospieler Glück, steigt die Gewinnsumme nicht weiter.

Denn beim Spiel 6aus49 ist der Jackpot auf maximal 50 Millionen Euro gedeckelt





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