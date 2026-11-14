Millionenklage nach Kollision Tanker und Kreuzfahrtschiff in New Orleans

Die Hafenverwaltung klagt auf eine Million Dollar. Der Tanker Atlantic Asphalt rammte ein Flusskreuzfahrtschiff. Schäden und juristische Folgen im Detail.

Die Hafenverwaltung von New Orleans hat eine umfassende juristische Auseinandersetzung eingeleitet, nachdem ein großes Tankschiff mit einem Flusskreuzfahrtschiff kollidierte. Gegen den Betreiber des Tankers wurde eine Klage in Höhe von mindestens einer Million US-Dollar eingereicht. Die Behörde fordert die Übernahme der entstandenen Kosten für die schwerwiegenden Schäden an der Hafeninfrastruktur und dem Schiff.

Detaillierte Schadensbilanz und Unfallhergang

Das Unglück ereignete sich an einem Freitag, als der rund 160 Meter lange Tanker "Atlantic Asphalt" gegen das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff fuhr. Das Passagierschiff lag zum Zeitpunkt der Kollision fest am Kai vertäut. Durch die immense Wucht der Kollision wurde der Rumpf des Kreuzfahrtschiffs schwer beschädigt. Das Schiff begann, langsam mit Wasser zu füllen, kippte zur Seite und versank schließlich zur Hälfte im Mississippi.

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In dem Klageschreiben, das sowohl örtlichen Medien als auch dem Sender CBS vorliegt, beziffert die Hafenverwaltung den finanziellen Schaden auf mindestens eine Million US-Dollar. Dies entspricht einem Wert von etwa 907.000 Euro. Die Behörden fordern nun explizit, dass der Betreiber des Tankschiffs diese Kosten vollständig übernimmt. Die genaue Höhe der finalen Schadenssumme wird derzeit noch von Sachverständigen geprüft und könnte sich im Laufe des Verfahrens noch verändern.

Personenschäden und Rettungsmaßnahmen

Obwohl der materielle Schaden beträchtlich ist, blieb das menschliche Leid begrenzt. Alle Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffs konnten sich erfolgreich retten. Bei der Evakuierung und dem folgenden Unfallverlauf wurden jedoch 32 Menschen verletzt. Laut Angaben der Behörden waren diese Verletzungen nicht lebensgefährlich, erforderten jedoch medizinische Behandlung. Die schnelle Reaktion der Rettungskräfte trug maßgeblich dazu bei, dass keine Todesfälle zu beklagen waren.

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Noch am selben Tag des Unfalls reichte der Hafenbetreiber die Klage ein. Die Behörden werfen dem Betreiber des Tankers grobe Fahrlässigkeit vor. In dem Dokument wird ausgeführt, dass die Kollision auf ein Verschulden oder Unachtsamkeit zurückzuführen sei. Diese rechtliche Einordnung bildet die Grundlage für die geforderten Schadensersatzleistungen der Hafenverwaltung von New Orleans.

Reaktion des Betreibers und Hintergrunddaten

Die Betreiberfirma des Tankers reagierte umgehend auf das Unglück. In einer ersten Erklärung hieß es, man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden und dem Hafenpersonal. Zudem dankte das Unternehmen allen Beteiligten, die an der aufwendigen Rettungsaktion mitgewirkt hatten. Das in Frage stehende Schiff, der "Atlantic Asphalt", wurde im Jahr 2017 gebaut. Es ist auf den Marshallinseln registriert, was für die rechtliche Zuständigkeit und die angewandten Sicherheitsstandards von Bedeutung sein könnte.

Die Kollision markiert einen signifikanten Vorfall für die Wasserwege in New Orleans. Der Mississippi ist eine wichtige Verkehrsader, und solche Unfälle ziehen die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf sich. Die rechtlichen Schritte der Hafenverwaltung werden voraussichtlich monateland dauern, bis die volle finanzielle Belastung geklärt ist. Bis dahin bleibt die Frage nach der genauen Ursache der groben Fahrlässigkeit im Fokus der Ermittlungen.