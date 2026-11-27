Die österreichische Version von Wer wird Millionär? könnte nach 27 Jahren eingestellt werden, da hohe Produktionskosten von rund 200.000 Euro pro Sendung die angespannte Finanzlage des ORF belasten. Trotz guter Quoten und der Ankündigung von zehn weiteren Ausgaben steht die Zukunft des Formats vor einer Entscheidung, die frühestens nach der neuen ORF-Führung im Frühjahr 2027 fällt.

„Die Millionenshow “ gehört seit 27 Jahren fest zum österreichischen Fernsehprogramm. Nun müssen Quiz-Fans um die Zukunft des beliebten Formats bangen. Der österreichische Ableger von „Wer wird Millionär?

“ könnte im kommenden Jahr eingestellt werden. Wie die österreichische „Kronen Zeitung“ unter Berufung auf Insider berichtet, sollen lediglich zehn weitere Ausgaben der „Millionenshow“ geplant sein. Anschließend könnte das Kapitel für den ORF-Klassiker nach insgesamt 27 Jahren enden. Auch die österreichischen Medien „Heute“ und „Der Standard“ berichten über das drohende Aus.

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An den Einschaltquoten dürfte es jedenfalls nicht liegen. Die jüngste Prominentenausgabe verfolgten durchschnittlich 506.000 Zuschauer. Vielmehr sollen die hohen Produktionskosten dem beliebten Fernsehformat zum Verhängnis werden.