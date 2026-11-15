Milos Kos liefert HSG Wetzlar mit Siegestreffer den ersten Saisonsieg

Der Nachfolger von RK Partizan Belgrad Milos Kos entschied das Duell gegen ThSV Eisenach mit einem Tor zum 25:23. Die HSG Wetzlar gewinnt erstmals und rückt im Tabellenkeller näher an die Rhein-Neckar Löwen.

Der serbische Kreisläufer Milos Kos hat mit seinem Debüt für die HSG Wetzlar einen entscheidenden Beitrag zum ersten Sieg der neuen Handball -Bundesliga-Saison geliefert. Der 24-Jährige, der erst wenige Tage zuvor von RK Partizan Belrad nach Mittelhessen geholt wurde, erzielte in Samstagabend beim Spiel gegen den ThSV Eisenach sieben Tore. Darunter befand sich das vorentscheidende Treffer zum 25:23 nur eine halbe Minute vor dem Abpfiff. Mit diesem Erfolg beendete der Klub aus Wetzlar seine Nullserie und sorgte für eine überraschende Verschiebung im unteren Bereich der Liga-Tabelle.

Neuer Antrieb im Angriff der HSG Wetzlar

Der Trainer der HSG Wetzlar, Runar Sigtryggsson, lobte die Leistung des Neuverpflichteten ausdrücklich und verwies auf die sofortige offensive Wirkung. Sigtryggsson betonte, dass das Team mit Milos Kos ein völlig neues Leben in den Angriff bekommen habe. Der serbische Profi habe einen unverzichtbaren Beitrag zum Gesamtsieg geleistet und die Moral im Kader nachhaltig gestärkt. Der Coach äußerte sich begeistert über die zwei wichtigen Punkte und erklärte, die Mannschaft habe ein klares Lebenszeichen gesetzt. Durch die Performance wurde den Gegnern deutlich gemacht, dass die Wetzlarer nicht vorzeitig aufgeben werden und weiter um jeden Ball kämpfen.

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Spannung im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga

Der Sieg der HSG Wetzlar hat die Situation im unteren Tabellenbereich deutlich verdichtet und sorgt für neue Dynamik im Klassenerhaltswettbewerb. Aktuell trennen den Tabellenfünfundneunzehnten, die HSG Wetzlar, und die Rhein-Neckar Löwen, die auf Platz Zwölf liegen, nur vier Punkte. Diese enge Distanz verdeutlicht, dass die Kämpfe im Keller der Liga extrem ausgeglichen sind und jede einzelne Niederlage fatale Folgen haben kann. Die Konzentration auf die direkten Konkurrenten ist daher für das Management und den Coach unverzichtbar.

Die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim waren am gleichen Wochenende nicht erfolgreich, verloren aber kaum Punkte ab, da der Gegner unentschieden spielte. In einem Spiel gegen den TBV Lemgo Lippe erzielten die Löwen ihren ersten Treffer erst in der zehnten Spielminute. Das Endresultat stand am Ende bei einem 32:32-Unentschieden. Obwohl der Offensivstart schwach war, blieb die Differenz zu den anderen Tabellenkonkurrenten minimal, was die Enge der unteren Ränge weiter unterstreicht.

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Erfolge und Misserfolge in weiteren Bundesliga-Spielen

Während die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen ihre Punkteverteilung optimierten, verlief das Spiel des ThSV Eisenach negativ. Der Verein aus Thüringen geriet beim Auswärtsspiel beim Bergischen HC in den letzten fünfzehn Minuten unter die Räder. Obwohl zur Halbzeit oder im späteren Spielverlauf ein 19:19-Zwischenstand erreicht wurde, drehte der Gegner das Spiel. Am Ende steht für den ThSV Eisenach eine 23:29-Niederlage zu Buche, die den Verein im unteren Mittelfeld weiter festigt und den Druck auf die eigene Leistung erhöht.

Ein positives Ergebnis aus dem Keller erreichte der HC Erlangen, der in den vergangenen Jahren regelmäßig Dauergast im unteren Teil der Tabelle war. In der aktuellen Saison 2025/26 übertraf der Verein den HC Hamburg deutlich und sicherte sich einen 30:28-Sieg. Mit diesem Erfolg hat der HC Erlangen bereits sieben Siege in der laufenden Saison eingefahren. Dies entspricht genau der Anzahl an Siegen, die der Verein in der gesamten Vorsaison errungen hatte. Die Leistungssteigerung ist evident und deutet auf einen stabilen Neuanfang im Team hin.

Strategische Bedeutung der neuen Verpflichtung

Die Verpflichtung von Milos Kos war ursprünglich als kurzfristige Lösung gedacht, doch die sportliche Umsetzung spricht für eine langfristige Bindung. Der Umstand, dass der Spieler erst vor Kurzem das Team verließ, um einen neuen Vertrag in Deutschland zu unterzeichnen, zeigt die Dringlichkeit, die der Verein in der Vorkanal verspürte. Die Integration in das bestehende System verlief nahtlos, was auf die taktische Flexibilität des Trainers Runar Sigtryggsson zurückzuführen ist. Die Möglichkeit, in kritischen Spielphasen auf erfahrene Kräfte zurückzugreifen, ist für einen Aufstiegs- oder Klassenerhaltswettbewerb entscheidend.

Die mediale Aufmerksamkeit um Milos Kos wuchs bereits im November 2024, als er beim kroatischen Verein HC Zagreb unter die Räder kam. Damals sorgte er für negative Schlagzeilen, als er nach einem Champions-League-Spiel gegen HBC Nantes in Frankreich eine Schlägerei in der Kabine anzettelte. Diese Vorfälle hätten Zweifel an seiner psychologischen Stabilität wecken können. Die Reaktion auf diese Situation in Wetzlar war jedoch eine klare Absage an negative Assoziationen. Durch die Disziplin und den Willen zu gewinnen hat Kos gezeigt, dass er den Fehler aus der Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Seine positive Entwicklung ist ein wichtiger Faktor für die mentale Stärke des gesamten Teams.

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Für die HSG Wetzlar bedeutet der Sieg nicht nur einen Punktgewinn, sondern auch die Bestätigung der neuen Strategie. Der Trainer ist sich der Bedeutung bewusst, die zwei Punkte in der aktuellen Lage haben. Die Mannschaft hat demonstriert, dass sie gegen jeden Gegner eine Chance hat, wenn sie diszipliniert und konzentriert spielt. Die enge Verfolgungsjagd im unteren Tabellenteil erfordert von allen Spielern Höchstleistung und Konstanz. Der serbische Profi hat mit seinen sieben Treffern und dem Siegestreffer einen Meilenstein gesetzt, der die Motivation im gesamten Verein befeuert hat. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob dieser Aufwärtstrend Bestand hat oder ob es sich um einen einmaligen Effekt handelte.