Miltachs Volleyballer schießen nach hartem Kampf auf Wiederaufstieg

Miltachs Volleyball-Herren I mussten im vorletzten Saisonspiel beim VC Hohenfels-Parsberg ihre erste Niederlage hinnehmen. Trotz einiger Ausfälle lieferten sich die Miltacher ein spannendes Match und konnten mit einem Punkt in der Tabelle die Führung behaupten. Der Wiederaufstieg in die Landesliga steht in greifbarer Nähe.

Miltach s Volleyball -Herren I haben im vorletzten Saisonspiel des Jahres beim VC Hohenfels-Parsberg ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einiger Ausfälle, insbesondere durch Verletzungen der Mittelblocker Bastian Mühlbauer und Michael Kerner, lieferten sich die Miltach er ein spannendes Match. Nach zwei verlorenen Sätzen schlichen sich die Miltach er langsam ins Spiel und drehten das Ergebnis mit zwei deutlichen Siegen.

Im entscheidenden fünften Satz reichte es jedoch nicht zum Durchbruch, und Hohenfels-Parsberg gewann mit 15:13. Auch wenn die Miltacher nur ein Punkt mit nach Hause nehmen konnten, bleibt die Aussicht auf den Wiederaufstieg in die Landesliga weiterhin gut. Mit 24 Punkten liegen sie in der Tabelle deutlich vor dem zweiten Platz, der SG Donau Volleys Regensburg IV. Ihr direkter Konkurrent, der VC Hohenfels-Parsberg, muss jedoch noch vier Spiele absolvieren und könnte selbst bei voller Punktzahl Miltach nicht mehr überflügeln.





