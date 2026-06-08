Min‑gi Kang verlässt die Lok Leipzig - Abschied nach einer Saison

Der südkoreanische Außenbahnspieler Min‑gi Kang dankt nach einer Saison bei der Lok Leipzig für die Unterstützung, erklärt aber, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Der Beitrag beleuchtet seine Leistungen, die Gründe für das Ausscheiden und die noch offene Frage nach seinem nächsten Verein.

Der südkoreanische Außenbahnspieler Min‑gi Kang hat angekündigt, die 1. FC Lok Leipzig nach nur einer Saison zu verlassen. In einem emotionalen Instagram‑Beitrag richtete er sich an die "Lok‑Familie" und dankte für die vielen schönen Momente, die er mit dem Team und den Fans teilen durfte.

"Liebe Lok‑Familie, ich möchte mich bei allen bedanken und nun möchte ich mich von euch verabschieden, mit denen ich eine wunderbare Zeit verbringen durfte. Die gemeinsame Zeit war für mich ein unvergessliches Geschenk. Noch einmal herzlichen Dank für eure Unterstützung und die unzähligen schönen Momente, die wir gemeinsam erleben durften", schrieb Kang.

Die Reaktionen seiner Mitspieler und Anhänger ließen keine Zweifel daran, wie hoch seine Beliebtheit im Verein war: Laurin von Piechowski bezeichnete ihn als "tollen Menschen", Malik McLemore nannte ihn sogar "mein Bruder". Diese persönliche Bindung machte das Ausscheiden umso überraschender, denn bereits vor der Saison war Kang ein fester Bestandteil der Startelf und trug mit fünf Toren und drei Vorlagen in 26 Einsätzen maßgeblich zum Erfolg des Teams bei.

Kangs Vertrag war ursprünglich um ein weiteres Jahr verlängert worden, doch die aktuelle Saison verlief für ihn deutlich schwieriger. Durch die Ankunft des neuen Offensivspielers Ayodele Adetula fiel sein Stammplatz an den Neuzugang, sodass Kang nur noch in kurzen Minuten zum Einsatz kam. Trotz seiner guten Vorjahresbilanz konnte er die zuvor gezeigte Form nicht wiederfinden. Der Rückgang seiner Spielzeit und die daraus resultierende Unzufriedenheit führten offenbar zu der Entscheidung, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

In seinem Beitrag betonte er, dass die Trennung von der Lok jedoch im gegenseitigen Einvernehmen geschehe und er sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen widmen wolle. Bis dato steht Kangs nächster Verein noch nicht fest. Die Situation wirft ein Schlaglicht auf die Hektik im Profifußball, wo ein einziger Transfer die Laufbahn eines Spielers nachhaltig verändern kann. Während einige Beobachter bereits Spekulationen über mögliche Rückkehrmöglichkeiten nach Südkorea oder einen Wechsel in die 2.

Bundesliga äußern, bleibt abgewartet, welche Option Kang letztlich wählt. Unabhängig davon bleibt seine Leistungsspur bei der Lok Leipzig ein positiver Teil seiner Karriere, und die Fans werden ihn sicher nicht so schnell vergessen. Die Vereinsführung hat sich bereits für Kangs Einsatz bedankt und wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute. Das Kapitel Lok Leipzig geht für Min‑gi Kang nun zu Ende, doch die Erinnerungen an seine dynamischen Flügelangriffe und die freundliche Art bleiben im Gedächtnis der Anhänger erhalten





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