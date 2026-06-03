Mindestens 20 Tote bei verheerendem Hausbrand in Neu-Delhi

Ein verheerender Hausbrand in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat am Mittwoch mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Viele weitere wurden verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht offiziell bestätigt.

Flammen fressen sich durch Holz, Stoff und Stein - verschlingen das Gebäude völlig. Bei einem verheerenden Hausbrand in der indischen Hauptstadt sind am Mittwoch mindestens 20 Menschen getötet worden, viele weitere wurden verletzt.

Das Gebäude steht im Stadtteil Malviya Nagar im südlichen Teil der Stadt. Im Erdgeschoss befand sich laut ein Restaurant, darüber waren Wohnungen und ein Hotel. Feuerwehrleute retteten 37 Menschen aus dem brennenden Haus, sagte ein Feuerwehrmann vor Ort. Wie und wo das Feuer ausbrach, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Ein Koch aus dem Restaurant im Erdgeschoss sagte, dass er gegen 8.00 Uhr den Elektroherd einschalten wollte, als plötzlich flammen aufloderten. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet. Die Polizei bestätigte einen Küchenbrand noch nicht als Brandursache. Örtliche Medien meldeten, dass unter den Opfern auch Ausländer sind, die nach Indien gereist waren, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen.

Viele ausländische Patienten reisen zur medizinischen Behandlung nach Neu-Delhi und übernachten während ihrer Aufenthalte oft in nahe gelegenen Hotels oder Wohnheimen. Der Medizintourismus hat sich in Indien zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Rund zwei Millionen Patienten aus Dutzenden Ländern kommen jedes Jahr. Die Versorgung gilt nicht nur als hochwertig, sondern auch als erschwinglich.

Die Situation ist immer noch chaotisch, da zahlreiche Menschen im Gebäude waren und viele noch vermisst werden. Brände sind in Indien keine Seltenheit, da Baugesetze und Sicherheitsnormen häufig missachtet werden. Premierminister Narendra Modi drückte sein Beileid über die Todesfälle aus. Die Familien der Getöteten sollen jeweils 200.000 Rupien (rund 1797 Euro) an finanzieller Unterstützung erhalten





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