Mindestens 34 Tote bei Schiffbruch vor Senegal und neue Migrantenschiffe in Spanien

Bei einem Schiffbruch vor der senegalesischen Küste kamen mindestens 34 Migranten ums Leben. Gleichzeitig treffen täglich tausende Flüchtlinge auf den Kanarischen Inseln ein.

Seenotretter haben ein beschädigtes Holzboot mit afrikanischen Flüchtlingen in den Hafen von La Restinga auf der Kanarischen Insel El Hierro geschleppt. Auf den sonst touristisch geprägten Inseln breitet sich angesichts der täglichen Ankünfte von tausenden Migranten eine neue humanitäre Krise aus. Die spanischen Behörden warnen vor steigenden Opferzahlen auf der gefährlichen Atlantikroute, die von Westafrika nach Europa führt.

Unfallort und Todesopfer vor der senegalesischen Küste

Das in Seenot geratene Boot soll bereits am Freitag vor der Küste des Senegals untergegangen sein. Der Unfallort liegt in der Region zwischen der Hauptstadt Dakar und der nördlich gelegenen Stadt Saint-Louis. Obwohl das Unglück bereits vor einigen Tagen passierte, wurden die genauen Einzelheiten erst jetzt offiziell bekannt. Staatlichen Medienberichten und Hilfsorganisationen zufolge kamen dabei mindestens 34 Insassen des Kleinfahrzeugs ums Leben.

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Obwohl die Gesamtzahl der Menschen an Bord nicht exakt bekannt ist, bestätigen die Behörden den Tod von 34 Personen. Die bislang geborgenen Leichen wurden als Senegalesen identifiziert. Unter den Überlebenden befindet sich nur ein einziger Mann, der gerettet werden konnte. Das senegalesische Innenministerium hat angekündigt, dass die Zahl der Todesopfer voraussichtlich weiter ansteigen wird, da weitere Leichen gefunden werden könnten.

Überlastung der Kanarischen Inseln und Sturmtief Burna

Die Regionalregierung der Kanaren hat für die Inseln La Palma, El Hierro, La Gomera und Gran Canaria eine Alarmstufe wegen des Sturmtiefs Burna ausgerufen. Diese Inseln sind besonders stark von der Migrationskrise betroffen. Die kleinste der Inseln, El Hierro, steht kurz vor einer Verdopplung ihrer Bevölkerungszahl. In nur sechs Tagen sind mehr als 6.000 Migranten auf dieser Insel gelandet.

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Nur an einem einzigen Freitag, dem Tag des Unglücks, kamen 1.066 neue Ankünfte auf El Hierro an. Die Infrastruktur und die Unterkünfte sind an die Grenzen ihrer Kapazität gestoßen. Die Kombination aus der massiven Ankunftswelle und den schlechten Wetterbedingungen verschärft die Lage für die örtlichen Behörden und die Hilfsorganisationen vor Ort erheblich. Die Warnung der Behörden vor weiteren Toten auf der Route unterstreicht die Dringlichkeit der Situation.

Zunehmende Gefahr durch Schlepper und verstärkte Kontrollen

Die Routen der Schlepper haben sich verändert, da Mauritania und Marokko ihre Kontrollen vor den eigenen Küsten verstärkt haben. Die Schmuggler lassen ihre Boote nun immer weiter südlich in See stechen, was die Überfahrt über den Atlantik deutlich länger und gefährlicher macht. Meist stecken skrupellose kriminelle Banden hinter diesen组织的, die den Flüchtlingen für die gefährliche Fahrt in den wackeligen Holzbooten Tausende Euro abnehmen.

Dieser Trend zeigt, wie Anpassungsstrategien der Schleppernetzwerke zu höheren Sterberaten führen. Die Flüchtlinge sind gezwungen, längere und riskantere Strecken auf kleinen, nicht seetüchtigen Fahrzeugen zurückzulegen. Die Verantwortung für das Leben der Migranten liegt dabei nicht bei den Betroffenen, sondern bei den organisierten Kriminellen, die profitgierig aus der Verzweiflung der Ausreisewilligen schöpfen.

Zusätzliche Todesfälle im Mittelmeer und Festnahmen

Parallel zur Krise im Atlantik wird auch das östliche Mittelmeer zur tödlichen Falle für Flüchtlinge aus Afrika. Südlich der griechischen Urlaubsinsel Kreta kamen am Wochenende mindestens 20 Menschen ums Leben. Der Nachrichtensender ERTnews berichtete, dass 133 Menschen aus Flüchtlingsbooten gerettet werden konnten. Mindestens zwei Personen gelten weiterhin als vermisst.

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Laut Aussagen von Überlebenden waren die Flüchtlinge Tage zuvor von Libyen aus in See gestochen. Für die gefährliche Überfahrt mussten die Passagiere zwischen 1000 und 2500 Euro bezahlen. Die griechischen Behörden haben zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Mann und einen 16-jährigen Jugendlichen. Diese Festnahme ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität in der Region.