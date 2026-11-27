Ab 1. Januar 2027 gilt ein Mindestlohn von 14,60 Euro, die Minijob-Grenze steigt auf 633 Euro. Neue Destatis-Daten zeigen: Im 3. Quartal 2026 stiegen die Reallöhne um 1,3 Prozent, beim untersten Fünftel der Vollzeitkräfte die Nominallöhne um 6,6 Prozent. Die Zahlen im Überblick.

Am 1. Januar 2027 steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland auf 14,60 Euro brutto je Stunde. Das sind 70 Cent mehr als die 13,90 Euro, die seit Jahresbeginn 2026 gelten, nach unserer Berechnung ein Plus von 5,0 Prozent. Gleichzeitig zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamtes ( Destatis), dass die Löhne im 3. Quartal 2026 schneller gestiegen sind als die Preise: Die Reallöhne lagen um 1,3 Prozent über dem Vorjahresquartal. Am stärksten zulegen konnte dabei das Fünftel der Vollzeitbeschäftigten mit den geringsten Verdiensten.

Fünf Wochen vor der nächsten Stufe hat Headtopics die amtlichen Zahlen zusammengetragen: die Entwicklung des Mindestlohns seit seiner Einführung 2015 laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die neue Minijob-Grenze laut Bundesregierung, die Lohn- und Preisdaten aus der Destatis-Pressemitteilung vom 26. November 2026 und die jüngsten Arbeitsmarktdaten vom 27. November 2026. Alle Werte wurden am 27. November 2026 auf den Seiten der Behörden geprüft.

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Auf einen Blick

14,60 Euro: gesetzlicher Mindestlohn brutto je Zeitstunde ab 1. Januar 2027, nach 13,90 Euro im Jahr 2026 (BMAS).

gesetzlicher Mindestlohn brutto je Zeitstunde ab 1. Januar 2027, nach 13,90 Euro im Jahr 2026 (BMAS). +5,0 Prozent: Höhe der Anhebung zum 1. Januar 2027, nach unserer Berechnung; die Stufe davor, von 12,82 auf 13,90 Euro, betrug 8,4 Prozent.

Höhe der Anhebung zum 1. Januar 2027, nach unserer Berechnung; die Stufe davor, von 12,82 auf 13,90 Euro, betrug 8,4 Prozent. 633 Euro: Minijob-Grenze ab Januar 2027, nach 603 Euro im Jahr 2026 (Bundesregierung).

Minijob-Grenze ab Januar 2027, nach 603 Euro im Jahr 2026 (Bundesregierung). +1,3 Prozent: Reallöhne im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal; die Nominallöhne stiegen um 4,3 Prozent, die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent (Destatis).

Reallöhne im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal; die Nominallöhne stiegen um 4,3 Prozent, die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent (Destatis). +6,6 Prozent: Nominallohnplus für das Fünftel der Vollzeitkräfte mit den geringsten Verdiensten, beim obersten Fünftel waren es 3,4 Prozent (Destatis).

Nominallohnplus für das Fünftel der Vollzeitkräfte mit den geringsten Verdiensten, beim obersten Fünftel waren es 3,4 Prozent (Destatis). Bis zu 6,6 Millionen: Jobs, die nach einer Schätzung von Destatis von der Erhöhung zum 1. Januar 2026 betroffen sein konnten, etwa jedes sechste Beschäftigungsverhältnis (Bundesregierung).

Grafik: Headtopics; Quellen: BMAS, Bundesregierung, Destatis. Prozentveränderung: eigene Berechnung.

Die zweite Stufe: von 13,90 auf 14,60 Euro

Die Erhöhung geht auf einen Vorschlag der Mindestlohnkommission vom 27. Juni 2025 zurück. Die Bundesregierung ist diesem Vorschlag gefolgt und hat ihn mit der Fünften Mindestlohnanpassungsverordnung (MiLoV5) umgesetzt. Darin sind zwei Stufen festgelegt: 13,90 Euro brutto je Zeitstunde ab dem 1. Januar 2026 und 14,60 Euro brutto je Zeitstunde ab dem 1. Januar 2027. Die erste Stufe ist damit seit elf Monaten in Kraft, die zweite steht bevor.

Nach unserer Berechnung beträgt die Anhebung zum Jahreswechsel 70 Cent oder 5,0 Prozent. Sie fällt damit kleiner aus als der Schritt zu Beginn dieses Jahres: Von 12,82 Euro im Jahr 2025 auf 13,90 Euro stieg der Mindestlohn um 1,08 Euro, nach unserer Berechnung um 8,4 Prozent. Beide Stufen zusammen ergeben gegenüber 2025 ein Plus von 1,78 Euro je Stunde.

Laut Bundesregierung bezog die Mindestlohnkommission bei ihrer Entscheidung 2025 erstmals einen Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns aller Vollzeitbeschäftigten ein. Die Kommission folgte damit einer Empfehlung aus der Europäischen Mindestlohnrichtlinie. Den mittleren Bruttojahresverdienst von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2024 beziffert die Bundesregierung unter Berufung auf Destatis auf 52.159 Euro: Die eine Hälfte der Vollzeitkräfte verdiente mehr, die andere weniger.

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Seit 2015: von 8,50 auf 14,60 Euro

Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in Deutschland seit dem 1. Januar 2015. Er lag damals bei 8,50 Euro. Die Übersicht des BMAS zeigt seitdem zwölf Anpassungen: 8,84 Euro ab 2017, 9,19 Euro ab 2019, 9,35 Euro ab 2020, 9,50 Euro ab Januar 2021 und 9,60 Euro ab Juli 2021. Im Jahr 2022 folgten drei Stufen: 9,82 Euro im Januar, 10,45 Euro im Juli und 12 Euro im Oktober.

Der Sprung auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 war eine Ausnahme. Er wurde nach Angaben des BMAS einmalig per Gesetz festgelegt, nicht über einen Beschluss der Mindestlohnkommission. Danach entschied wieder die Kommission: 12,41 Euro ab 2024, 12,82 Euro ab 2025, 13,90 Euro ab 2026 und nun 14,60 Euro ab 2027. Gegenüber dem Startwert von 2015 liegt der Mindestlohn ab Januar 2027 nach unserer Berechnung um 71,8 Prozent höher.

Grafik: Headtopics; Quelle: BMAS.

Wer gegen den Mindestlohn verstößt, riskiert nach Angaben der Bundesregierung eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro. Verstöße gegen Pflichten wie die Dokumentation der Arbeitszeit können mit bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

Minijobs: Die Grenze steigt auf 633 Euro

Mit dem Mindestlohn steigt auch die Verdienstgrenze für Minijobs. Sie liegt 2026 bei 603 Euro monatlich im Jahresdurchschnitt und erhöht sich zum Januar 2027 auf 633 Euro. Das sind 30 Euro mehr, nach unserer Berechnung ebenfalls ein Plus von 5,0 Prozent. Seit 2022 ist die Grenze laut Bundesregierung dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt.

Die Logik dahinter: Bei einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindestlohn soll die Grenze nicht überschritten werden. Steigt der Stundenlohn, steigt die Grenze mit, damit die Arbeitszeit nicht gekürzt werden muss. Der Mindestlohn gilt unabhängig von Arbeitszeit oder Umfang der Beschäftigung, also auch für Minijobberinnen und Minijobber.

Oberhalb der Minijob-Grenze beginnt der sogenannte Übergangsbereich. Als Midijob gilt nach Angaben der Bundesregierung im Jahr 2026 ein regelmäßiger Verdienst zwischen 603,01 Euro und 2.000 Euro. In diesem Bereich zahlen Beschäftigte einen reduzierten Beitragsanteil zur Sozialversicherung, der bis zur Obergrenze von 2.000 Euro ansteigt.

Reallöhne: Löhne steigen schneller als die Preise

Ob eine Lohnerhöhung im Portemonnaie ankommt, hängt von den Preisen ab. Hier zeigen die Daten von Destatis für das 3. Quartal 2026 ein Plus: Die Nominallöhne, also die Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen, lagen um 4,3 Prozent über dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,9 Prozent. Daraus ergibt sich ein Reallohnzuwachs von 1,3 Prozent.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Der Reallohnindex gibt laut Destatis Hinweise darauf, wie sich die Kaufkraft der Beschäftigten entwickelt. Ein Blick auf die Jahreswerte zeigt, wie stark diese zuletzt schwankte: Im Jahr 2022 sanken die Reallöhne um 4,0 Prozent, weil die Verbraucherpreise um 6,9 Prozent zulegten, die Nominallöhne aber nur um 2,6 Prozent. 2023 lag das Plus bei 0,1 Prozent, im Jahr 2024 bei 3,1 Prozent.

Die Preisentwicklung bleibt dabei ein Faktor. Im Oktober 2026 lag die Inflationsrate nach Destatis bei 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Energieprodukte verteuerten sich gegenüber Oktober 2025 um 12,7 Prozent. Destatis nennt die Energiepreise als hauptverantwortlich für die weiterhin hohe Inflationsrate.

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Geringverdienende mit dem stärksten Plus

Besonders deutlich fällt der Zuwachs am unteren Ende der Lohnskala aus. Destatis teilt die Vollzeitbeschäftigten nach ihrem Verdienst in fünf gleich große Gruppen. Das Fünftel mit den geringsten Verdiensten hatte im 3. Quartal 2026 mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,6 Prozent erneut die stärksten Verdienststeigerungen. Für das oberste Fünftel lag der Anstieg mit 3,4 Prozent unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Abstand beträgt nach unserer Berechnung 3,2 Prozentpunkte.

Auch Auszubildende und geringfügig Beschäftigte verzeichneten mit 5,6 Prozent ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum. Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3 Prozent und damit genauso stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Wie viele Beschäftigte eine Mindestlohnerhöhung betrifft, hat Destatis für die Stufe 2026 geschätzt. Laut Bundesregierung konnten bis zu 6,6 Millionen Jobs betroffen sein, nicht nur solche mit genau dem Mindestlohn, sondern alle, die zuvor unter 13,90 Euro brutto pro Stunde verdienten. Das entspricht rechnerisch etwa jedem sechsten Beschäftigungsverhältnis, rund 17 Prozent. Bei Jobs von Frauen lag der Anteil bei rund 20 Prozent, bei Männern bei rund 14 Prozent. Es handelt sich um eine Schätzung und eine Obergrenze.

Große Unterschiede zwischen den Branchen

Auch nach Wirtschaftsabschnitten gehen die Zuwächse auseinander. Überdurchschnittlich stiegen die Nominallöhne im 3. Quartal 2026 laut Destatis in der Energieversorgung (+6,7 Prozent), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+6,3 Prozent) sowie bei sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+5,6 Prozent).

Vergleichsweise gering fiel der Zuwachs bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+3,2 Prozent), bei sonstigen Dienstleistungen (+3,1 Prozent) sowie im Bergbau und bei der Gewinnung von Steinen und Erden (+3,1 Prozent) aus. Für den Bereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung veröffentlicht Destatis wegen methodischer Probleme derzeit keine Werte.

Grafik: Headtopics; Quelle: Destatis.

Der Arbeitsmarkt: weniger Erwerbstätige als vor einem Jahr

Die Lohnzuwächse fallen in eine Phase, in der die Zahl der Erwerbstätigen sinkt. Im Oktober 2026 waren nach vorläufigen Berechnungen von Destatis rund 45,69 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 224.000 Personen oder 0,5 Prozent weniger als im Oktober 2025. Damit setzte sich laut Destatis der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

Die Erwerbslosenquote nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) lag im Oktober 2026 bei 4,0 Prozent, nach 3,6 Prozent ein Jahr zuvor. Rund 1,74 Millionen Personen waren erwerbslos. Diese Zahl weicht von der registrierten Arbeitslosigkeit ab, die die Bundesagentur für Arbeit nach dem Sozialgesetzbuch ermittelt. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Deutschland sank laut Destatis im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 167.000 auf 42,07 Millionen.

Wie es weitergeht

30. November 2026: Destatis veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Verbraucherpreisindex für November 2026.

Destatis veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Verbraucherpreisindex für November 2026. 9. Dezember 2026: Destatis veröffentlicht den Arbeitskostenindex für das 3. Quartal 2026.

Destatis veröffentlicht den Arbeitskostenindex für das 3. Quartal 2026. 1. Januar 2027: Der gesetzliche Mindestlohn steigt auf 14,60 Euro brutto je Stunde, die Minijob-Grenze auf 633 Euro im Monat.

Zu den Daten: Mindestlohnstufen laut BMAS-Übersicht und MiLoV5; Minijob-Grenze, Midijob-Bereich, Medianverdienst 2024, Bußgelder und die Destatis-Schätzung zu betroffenen Jobs laut Mindestlohn-FAQ der Bundesregierung. Lohndaten für das 3. Quartal 2026 aus der Destatis-Pressemitteilung Nr. 411 vom 26. November 2026; Jahreswerte 2022 bis 2024 aus der Destatis-Tabelle zur Reallohnentwicklung (Stand 26. Februar 2025). Inflation: Destatis-Pressemitteilung Nr. 392 vom 11. November 2026 (korrigiert am 17. November 2026). Arbeitsmarkt: Destatis-Pressemitteilungen Nr. 412 vom 27. November 2026 und Nr. 404 vom 18. November 2026. Alle Angaben sind tatsächliche Werte oder beschlossene Beträge; die Zahl der betroffenen Jobs ist eine Schätzung. Prozentveränderungen des Mindestlohns und der Minijob-Grenze sowie der Abstand zwischen den Lohnfünfteln sind eigene Berechnungen von Headtopics. Alle Quellen wurden am 27. November 2026 abgerufen. Grafiken: Headtopics; Titelfoto: Wikimedia Commons.