Minecraft-Projekt: Auszubildender aus Günzburg rekonstruiert Hansa Rostock Stadion detailliert

Ein 22-jähriger Azubi aus Günzburg nutzt Minecraft, um das Ostseestadion von Hansa Rostock in digitaler Form nachzubauen. Das ambitionierte Projekt ist ein Highlight für Fans.

Der 22-jährige Auszubildende Justin aus Günzburg in Bayern erschafft aktuell eine außergewöhnliche digitale Replik des Ostseestadion s in Rostock im Computerspiel Minecraft. Sein ambitioniertes Projekt, das seit drei Jahren in Arbeit ist, umfasst geschätzt 10 bis 20 Millionen Blöcke und zielt auf eine detailgetreue Nachbildung im Maßstab 1:5 ab. Justin verzichtet dabei bewusst auf Abkürzungen, um die Authentizität seiner digitalen Schöpfung zu gewährleisten.

Precision Building mit Google Earth Daten

Justin nutzt moderne Technologie, um selbst kleinste Details in seiner digitalen Welt zu reproduzieren. Bevor er Blöcke platziert, prüft er per Google Earth exakt, welche Baumart wie eine Birke, Fichte oder Eiche vor der Arena steht. Diese visuelle Recherche ermöglicht es ihm, die Umgebung des Stadions nicht nur grob, sondern fotorealistisch darzustellen. Der Azubi aus Günzburg zeigt damit ein unglaubliches Faible für Genauigkeit, das über das reine Bauhandwerk im Spiel weit hinausgeht.

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Die reine Spielstatistik seines Accounts listet bisher rund 73.000 Erdblöcke, 25.000 Holzblöcke, 51.000 Zäune und 50.000 schwarze Blöcke auf. Da das Spiel kopierte Bauteile nicht separat zählt, liegt die tatsächliche Anzahl der verwendeten Elemente noch deutlich höher. Justin beginnt Baustellen manchmal von vorne, falls er sich bei der Platzierung eines einzigen Blocks verzählt hat, was oft mehrere Stunden Arbeit erfordert.

Detaillierte Recherche als Stadion Detektiv

Da der 22-Jährige mehr als 800 Kilometer von Rostock entfernt lebt, muss er sich als Detektiv durch die verfügbaren Informationen kämpfen. Er durchforstet sorgfältig Fotos, Social-Media-Posts und sogar mehr als zehn Jahre alte YouTube-Videos, um Lücken in seinen Vorlagen zu schließen. Bei einer Stadionführung dokumentierte er zudem Fluchtwegpläne, um die genaue Raumaufteilung zu verstehen.

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Diese intensive Recherche hat ihm geholfen, Bereiche nachzubauen, die normale Zuschauer selten sehen. Dazu gehören die Heim- und Gästekabine, der Kraftraum, der Wellnessbereich, der Spielertunnel, die Mixed Zone und der Presseraum. Justin ist überzeugt, dass sich selbst ein aktueller Profi von Hansa Rostock in seinem virtuellen Nachbau zurechtfinden würde. Das zeigt die Tiefe seiner Kenntnis der Architektur.

Emotionale Motivation seit 2019 Fan

Die Leidenschaft für Hansa Rostock ist für Justin kein vorübergehender Trend, sondern eine tiefe emotionale Bindung. Diese begann am 12. August 2019, als ihn sein Vater erstmals mit ins Ostseestadion nahm. Das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart endete mit einer 0:1 Niederlage, doch die Atmosphäre mit rund 28.000 Fans und einer Choreo hat ihn nachhaltig geprägt. Seit diesem Tag ist er ein treuer Fan.

Trotz der enormen Menge an Arbeit denkt Justin nie an ein Aufgeben. Er räumt ein, dass er das Stadion bereits vier- oder fünfmal komplett neu angefangen hat, um den höchsten Qualitätsstandard zu erreichen. Drei Jahre Arbeit stecken bereits in diesem digitalen Lebenswerk, was ihm ein Gefühl von Stolz gibt. Er plant, das Projekt nicht zu verkaufen, sondern es kostenlos für alle Fans freizugeben.

Vollendete Hansa Welt in sechs Monaten

Der Fokus liegt aktuell auf dem Ausbau der Umgebung. Während das Stadion selbst, das Justin als Wohnzimmer bezeichnet, weitgehend fertiggestellt ist, entsteht nun das gesamte Hansa-Viertel drumherum. Er vergleicht sein Projekt mit anderen bekannten Minecraft-Stadien und ist der Ansicht, dass kein anderes Projekt in diesem Ausmaß mit dem gesamten Umfeld existiert.

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Justin teilt seine Fortschritte regelmäßig auf Instagram, um die Community einzubinden. Er rechnet damit, dass das Projekt spätestens in einem halahren abgeschlossen sein wird. Dann soll der letzte Block gesetzt werden, um seine fanservise Vision von einer digitalen Heimat für die Rostocker Gemeinschaft zu verwirklichen.