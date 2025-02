Minecraft: So reparieren Sie beschädigte Gegenstände

In diesem Anleitung erfahren Sie, wie Sie beschädigte Gegenstände in Minecraft reparieren können. Erfahren Sie, wie Sie Waffen, Rüstungen und Werkzeuge am Amboss oder durch Kombination von gleichen Gegenständen reparieren können. Auch die Nutzung der Reparatur-Verzauberung für die automatische Reparatur wird erläutert.

Minecraft ist ein Spiel, das mit der Zeit verschiedene Gegenstände abnutzt. Anstatt diese wegzuwerfen, können Sie beschädigte Items kombinieren, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Besonders verzauberte Aus rüstung bietet dabei zusätzliche Vorteile. Dieses Handbuch erklärt Ihnen, wie die Reparatur funktioniert und worauf Sie dabei achten sollten.

Waffen und Rüstungen reparieren Die einfachste Möglichkeit, Waffen, Rüstungen und Werkzeuge zu reparieren, besteht darin, zwei gleiche Gegenstände miteinander zu kombinieren. Aus zwei abgenutzten Artikeln entsteht ein weniger abgenutzter Artikel oder sogar ein vollständig reparierter Gegenstand. Das hängt davon ab, wie verschlissen beide Teile zuvor waren. Zwei fast vollständig kaputte Schwerter werden beispielsweise niemals zu einem völlig neuwertigen Schwert. Reparieren und Entzaubern Wenn Sie einen verzauberten Gegenstand auf diese Weise reparieren, verliert er seine Verzauberung. Um die Verzauberung zu erhalten, müssen Sie ihn an einem Amboss reparieren. Nehmen Sie dazu Ihren verzauberten Gegenstand und den gleichen Gegenstand als unverzauberte Variante. So reparieren Sie Ihr verzauberte Objekt, ohne die aktive Verzauberung zu verlieren. Reparieren mit Verzauberung Nehmen Sie zwei verzauberte Gegenstände, werden sie zu einem verzauberten Gegenstand, der beide Attribute besitzt und, wie im vorherigen Szenario auch, repariert ist. Darüber hinaus gibt es eine Verzauberung namens Reparatur, die Ihre Waffen, Rüstungen oder Werkzeuge durch Ihre erworbenen Erfahrungspunkte heilt. Sie erhalten zwei Haltbarkeitspunkte pro Erfahrungspunkt. Tragen Sie mehrere Gegenstände mit dieser speziellen Verzauberung bei sich, wird zufällig ausgewählt, welcher durch Ihre aufgenommene Erfahrungskugel repariert wird. Sobald der Gegenstand vollständig repariert ist, wird wie gewohnt Ihre Erfahrung erhöht. Die Reparatur-Verzauberung kann nicht über den Zaubertisch erlangt werden. Verzauberte Bücher mit Reparatur-Verzauberung müssen gehandelt, geangelt oder gefunden werden. Gegenstände am Amboss reparieren Neben verzauberten Waffen, Rüstungen oder Werkzeugen können Sie auch Ihre normale Ausrüstung am Amboss reparieren. Ist Ihre Waffe, Rüstung oder Ihr Werkzeug aus Eisen, benötigen Sie einen Eisenbarren für die Reparatur. So müssen Sie nicht für jeden abgenutzten Gegenstand einen weiteren opfern





