Eiskunstlauf-Weltmeisterin Minerva Hase und Speerwurf-Europameister Julian Weber gewinnen die Wahl. Die Eisbären Berlin und Union Berlin erhalten Team-Auszeichnungen.

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterin Minerva Hase aus Berlin wurde zum zweiten Mal in Folge zur Sportlerin des Jahres der Hauptstadt gewählt. Die 27-Jährige konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen, da sie wenige Stunden zuvor gemeinsam mit ihrem Paarlauf-Partner Nikita Volodin in Japan den zweiten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison gewann und sich damit die Startberechtigung für das prestigeträchtige Finale sicherte.

Jahresbilanz mit Olympia-Bronze und Weltmeistertitel

Minerva Hase blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches sportliches Jahr zurück, das sie an die Spitze der Berliner Sportwertung brachte. Ihre Palmarisse umfassen den Titel als Vize-Europameisterin, die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand sowie den Gewinn der ersten Weltmeisterschaft. In ihrer Dankesbekanntmachung hob die Berlinerin die enge Zusammenarbeit mit Nikita Volodin hervor und betonte, dass solche Erfolge ohne den Partner nicht möglich wären. Sie freute sich besonders darüber, die Berliner mit ihrer Leidenschaft für den Eiskunstlauf begeistern zu dürfen.

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Julian Weber gewinnt männliche Kategorie nach 90,40 Metern

In der männlichen Kategorie setzte sich der 32-jährige Speerwerfer Julian Weber durch, der in Berlin lebt, in Potsdam trainiert und für Mainz startet. Weber, der im Vorjahr noch auf Platz zwei und 2022 auf Rang drei landete, triumphierte 2026 erstmals ganz oben. Sein größter Coup gelang ihm bei der Europameisterschaft in Birmingham, als er im letzten Versuch den Speer auf 90,40 Meter schleuderte und dabei einen neuen Meisterschaftsrekord aufstellte. Mit dieser Leistung holte er die Goldmedaille und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch.

Vereine dominieren als Teams und Trainerinnen werden geehrt

Bei den Team-Kategorien zeigten sich die Berliner Vereinstitelträger besonders erfolgreich. Der 1. FC Union Berlin verteidigte erfolgreich seinen Titel als Frauen-Team des Jahres. Nach dem sicheren Klassenerhalt in ihrer Premierensaison in der Bundesliga streben die Köpenickerinnen nun eine dauerhafte Etablierung im Oberhaus an. Als Trainerin des Jahres wurde Marie-Louise Eta ausgezeichnet. Die 40-Jährige hatte im April 2026 nach Steffen Baumgart interimistisch die Männer von Union übernommen und damit als erste Cheftrainerin eines Fußball-Bundesligisten Geschichte geschrieben, bevor sie nun die Bundesliga-Frauen trainierte.

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Im Bereich der Männer-Teams konnten die Eisbären Berlin jubeln. Der DEL-Rekordmeister besiegte im Playoff-Finale die Mannschaft aus Mannheim mit 4:1 und sicherte sich damit den dritten Meistertitel in Folge. Dies entspricht insgesamt der zwölften DEL-Meisterschaft für den Club und unterstrich die sportliche Dominanz im Berliner Eissport. Auf den weiteren Podestplätzen der Einzelwahlen belegten Pauline Jagsch als Rennkanutin und die Para-Schwimmerin Elena Semechin die Plätze zwei und drei hinter Minerva Hase.

Auszeichnung für junge Talente im Juniorenbereich

Neben den Erwachsenen wurden auch herausragende Leistungen im Juniorenbereich gewürdigt. Die traditionelle Gala im Hotel Estrel fand vor rund 1800 Gästen aus Sport, Wirtschaft und Politik statt. Für besondere Versprechen im Nachwuchs wurden Delisha Domingos aus der Leichtathletik, Milena Steinkamp aus dem Tennis, Florian Reiter aus dem Para-Schwimmen sowie Luis Thieke aus dem Modernen Fünfkampf ausgezeichnet. Die Veranstaltung feierte damit nicht nur die aktuellen Erfolge, sondern investierte auch symbolisch in die Zukunft des Berliner Sports.