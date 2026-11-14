Minerva Hase und Nikita Wolodin führen nach Kurzprogramm in den USA

Minerva Hase und Nikita Wolodin liegen beim Grand-Prix-Finale in den USA trotz Sturz mit 72,71 Punkten in Führung. Die deutsche Paarlauf-Europameisterinnen zeigen sich mit ihrer Leistung zufrieden.

Minerva Hase und Nikita Wolodin behalten auch nach einem missglückten Element die absolute Kontrolle über das Kurzprogramm beim Grand-Prix-Wettbewerb in den Vereinigten Staaten. Das deutsche Paarlauf-Duo sichert sich mit einer Punktzahl von 72,71 Punkten den ersten Platz der Tabelle vor dem Start in die Kür. Trotz eines Sturzes bei einem dreifachen Salchow bewahrt sich das Duo den Vorsprung vor den Konkurrenten.

Positionierung im Feld und technische Leistung

Der direkte Verfolger aus den Vereinigten Staaten, das Paar Alisa Efimova und Misha Mitrofanov, liegt mit 71,85 Punkten knapp hinter den Deutschen. Mit einem Rückstand von weniger als einem Punkt bleibt die Konkurrenz dicht am Paket, doch die Deutschen haben durch ihre Darbietung ein sicheres Fundament gelegt. Drittplatzierte sind die Schweizer Paarlauf-Spezialisten Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart. Sie sammeln mit 70,63 Punkten die drittbeste Note für ihre technische und programmatische Leistung im Feld.

Also read Zum 75. Geburtstag: BR kündigt Dokuserie 'Being Uli Hoeneß' an

Strategischer Ansatz zu den Sprüngen

Minerva Hase begründet die Entscheidung, auf sichere Einfach- oder Doppelsprünge zu verzichten, mit einer klaren Wettkampfphilosophie. Sie erklärt, dass sie sich vorgenommen habe, keine simplen Sprünge in dieser Saison zu zeigen. Ein Sturz beim Versuch eines Dreifachsprungs sei ihr immer noch lieber als ein einfacher Sprung ohne Schwierigkeitswert. Diese Haltung zeigt ihren Willen, trotz des Risikos hohe technische Noten anzustreben und keine Kompromisse einzugehen.

Advertisement

Vorbereitung und Fokus auf den Spaß am Sport

Die 27-jährige Hase betont, dass die Paarlauf-Saison bewusst mit mehr Abstand zur Vorbereitungszeit begonnen wurde. Nach der vorangegangenen Wettkampfsaison haben Hase und Wolodin sich Zeit gelassen, um ihr neues Programm einzustudieren. Im September hatte Hase bereits erklärt, dass der Fokus darauf liege, die Saison zu genießen und nicht sofort wieder maximalen Druck aufzubauen. Ihr Ziel ist es, bei den Höhepunkten wettkampffähig und topfit zu sein, während der Spaß am Sport im Vordergrund steht.

Ausblick auf das Kurzprogramm in Everett

Die Kür findet am Sonntagmorgen deutscher Zeit in Everett im US-Bundesstaat Washington im Nordwesten der Vereinigten Staaten statt. Mit dem aktuellen Vorsprung von fast einem Punkt auf die US-Konkurrenz und mehr als zwei Punkten auf die Schweizer haben Hase und Wolodin eine gute Ausgangsposition für das finale Programm. Die Kombination aus technischer Risikobereitschaft und mentaler Gelassenheit könnte den entscheidenden Vorteil in der Gesamtwertung sein.