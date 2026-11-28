Die Eiskunstläuferin Minerva Hase wurde erneut zur Sportlerin des Jahres in Berlin gekürt. Union Berlin und die Eisbären Berlin dominierten die Team-Kategorien bei der Preisverleihung.

Minerva Hase hat den Titel als Berliner Sportlerin des Jahres erfolgreich verteidigt. Die Eiskunstläuferin erhielt die höchste Auszeichnung der Hauptstadt bei der feierlichen Gala im Hotel Estrel in Neukölln. Die Preisverleihung fand am vergangenen Samstagabend statt und würdigte die herausragenden sportlichen Leistungen in der Region.

Erfolge im Eiskunstlauf und Leichtathletik

Minerva Hase teilte sich den Erfolg mit ihrem Paarlauf-Kollegen Nikita Volodin, der in der Männerkategorie den zweiten Platz belegte. Volodin musste sich dabei dem Speerwerfer Julian Weber geschlagen geben, der den ersten Rang in seiner Kategorie gewann. Beide Athleten repräsentieren die Vielfalt des Spitzensports in Berlin mit ihren jeweiligen Disziplinen.

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Der gemeinsame Weg der Eiskunstläufer begann im Jahr 2004, als Hase das Training in der Hauptstadt aufnahm. Ihre Entwicklung wurde als phänomenal bezeichnet, was sich nun in der konstanten Erfolgsserie widerspiegelt. Hase und Volodin streben das Ziel an, bis zu den Olympischen Spielen 2030 gemeinsam auf der Eisfläche zu stehen.

Im laufenden Wettbewerbssaison bewiesen die beiden ihre Überlegenheit durch Siege beim Skate America in den USA und beim Grand Prix in Japan. Ein weiterer Höhepunkt war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen am 16. Februar, die sie in der Kür der Paare errangen. Nach dem Kurzprogramm führend, bestätigten sie ihre Favoritenrolle durch eine herausragende Vorstellung.

Julian Weber zeigte bei den Europameisterschaften in Birmingham eine starke Leistung, die ihn zum Sieger in der Kategorie der Männer machte. Der 32-jährige Wahl-Berliner zählt weltweit zu den Top 5 seiner Disziplin und hat in diesem Jahr bereits über 87 Meter geworfen. Er plant, bis mindestens zu den Olympischen Spielen in Los Angeles aktiv zu bleiben.

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Union Berlin und Eisbären dominieren Team-Kategorien

Das Frauen-Team des Jahres wurde erneut an die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin verliehen. Unter der Führung von Marie-Louise Eta, die im Vorjahr bereits als Trainerin ausgezeichnet wurde, verteidigten die Köpenickerinnen ihren Titel. Obwohl die Saison 2025/26 von Verletzungen geprägt war, erreichte das Team Platz neun in der Bundesliga.

Maria-Louise Eta, eine 35-jährige Dresdnerin, wurde im April als Nachfolgerin von Steffen Baumgart verpflichtet. Sie war in der Champions-Gala im Hotel Estrel so häufig im Scheinwerferlicht, wie noch nie zuvor eine deutsche Fußballtrainerin. Internationalen Medien sprachen von einer Revolution, als sie das Traineramt übernahm, auch wenn dies nur fünf Spiele umfasste.

In der Männer-Kategorie der Teams waren die Eisbären Berlin erfolgreich. Sie beerbten die Handballer von den Füchsen, die den Titel in den vorangegangenen Jahren gehalten hatten. Die Eisbären sind seit Jahren dominierende Kraft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und feierten im Mai dieses Jahres zum zweiten Mal den Titel-Hattrick.

Der Erfolg der Eisbären ist umso bemerkenswerter, da über eine lange Zeit der Saison nur wenige mit einem erneuten Titelgewinn rechneten. Als DEL-Rekordmeister haben sie sich in den vergangenen Jahren etabliert und die Liga nachhaltig geprägt. Ihre Konstanz macht sie zu einer festen Größe im deutschen Profisport.

Preisverleihung und Bewertungskriterien

Die Ehrungen am Samstagabend im Hotel Estrel in Neukölln sind die höchste Auszeichnung für Sportlerinnen und Sportler in Berlin. Seit dem Jahr 1979 wird die Wahl durchgeführt und würdigt die besten Athleten der Stadt. Die Gala findet traditionell in renommierten Locations statt und zieht mediale Aufmerksamkeit auf sich.

Zwischen dem 16. Oktober und dem 15. November konnten Wähler in jeder Kategorie zehn Optionen auswählen. Die Ergebnisse setzten sich je zur Hälfte aus den Abstimmungen des Publikums und einer Expertenjury zusammen. Dieser Mechanismus sorgt für eine ausgewogene Bewertung der Leistungen.

Marie-Louise Eta äußerte den Wunsch, dass zukünftig mehr über ihre Arbeit und den Fußball gesprochen werden soll als über ihr Geschlecht. Sie sieht sich in ihrer neuen Position als Trainerin der Frauen des 1. FC Union näher an diesem Ziel. Das Team zielt darauf ab, sich tabellarisch zu verbessern und etablierte Bundesliga-Mannschaften zu ärgern.

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Die aktuelle Saison 2025/26 verlief für Union Berlin wechselhaft. Mit nur drei Siegen aus elf Spielen ist die Abstiegszone näher als die erweiterte Spitze. Dennoch wird der Titel als bestes Frauen-Team der Stadt als solide Leistung gewertet, zumal Experten mehr erwartet hatten.

Ailien Poese war in der vorangegangenen Saison als Trainerin für die Frauen von Union verantwortlich. Ihre Arbeit wurde im Vorjahr mit dem Preis für Trainerinnen und Managerinnen ausgezeichnet. Der Wechsel zu Marie-Louise Eta markiert eine neue Ära im Frauenfußball der Hauptstadt.

Nikita Volodin musste sich mit Rang zwei zufriedengeben, nachdem er im Kurzprogramm mit Hase geführt hatte. Seine Leistung war dennoch herausragend, was seinen zweiten Platz in der Kategorie der Männer rechtfertigt. Die Konkurrenz war im Allgemeinen stark, insbesondere durch Athleten wie Julian Weber.

Die Verleihung ehrt nicht nur die individuellen Leistungen, sondern auch die Teamdynamik und den kollektiven Erfolg. Die Eisbären Berlin und Union Berlin stehen für Kontinuität und Qualität in ihren jeweiligen Sportarten. Ihre Erfolge inspirieren junge Athleten in Berlin, die eigene Karriere voranzutreiben.

Die Olympischen Spiele 2030 sind ein wichtiges Ziel für Minerva Hase und Nikita Volodin. Sie arbeiten intensiv an ihrer Vorbereitung, um bei den Spielen in Japan erfolgreich zu sein. Ihre Motivation ist hoch, und sie nutzen jede Gelegenheit, um ihre Programme zu verfeinern.

Julian Weber hat sich seit vielen Jahren als konstante Größe im internationalen Speerwurf etabliert. Seine Leistung in Birmingham unterstreicht seine Fähigkeiten, auch unter Druck. Die deutsche Leichtathletik kann sich glücklich schätzen, einen Wahl-Berliner wie ihn in ihren Reihen zu haben.

Die Gala im Hotel Estrel in Neukölln ist ein fester Bestandteil des sportlichen Jahreskalenders in Berlin. Sie bietet eine Plattform, um die herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten zu würdigen. Die Auszeichnung ist mit viel Ehre verbunden und spiegelt die Wertschätzung der Stadt wider.