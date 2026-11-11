Minh Hieu Duang eröffnet Hibashi in Stegen mit neuem asiatischen Konzept

Minh Hieu Duang und Thi Mai Lan Nguyen haben das Restaurant Hibashi in der Alten Brauerei Stegen eröffnet. Das neue Lokal bietet modernes asiatisches Essen für bis zu 70 Gäste.

Minh Hieu Duang und seine Frau Thi Mai Lan Nguyen haben in Stegen ein neues gastronomisches Unternehmen eröffnet. Das Lokal trägt den Namen Hibashi und befindet sich in der Alten Brauerei. Die Eröffnung markiert einen wichtigen Schritt im Wachstum des von dem Paar betriebenen Gastronomieunternehmens am Ammersee.

Neue Räumlichkeiten in der Alten Brauerei

Der Weg zur neuen Location begann durch einen Hinweis aus der Nachbarschaft. Paul Schneider, Eigentümer des Gebäudes und bisheriger Stammgast im Restaurant Kimora in Utting, sprach das Ehepaar auf die Möglichkeit an. Zunächst dienten die Nebenräume als Büros, wurden jedoch später frei. Diese Gelegenheit nutzte das Team, um aus dem früheren Lokal mehr als eine kleine Lounge zu machen. Der Umbau dauerte rund drei Monate. Wer das frühere Blue Sky kennt, erkennt den verglasten Gastraum im vorderen Bereich wieder. Er dient nun als Lounge für Aperitifs oder Drinks. Dahinter öffnet sich der eigentliche Gastraum mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern. Ein großer Türbogen verbindet beide Bereiche. Warme Kupfertöne prägen die Einrichtung. Ein langer Tresen mit Sushi-Bar und Weinschränken zieht sich durch den Raum. Bis zu 60 bis 70 Gäste finden hier Platz. Die Atmosphäre wird durch stimmige Licht- und Raumkonzepte unterstützt.

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Konzept der Modern Asia Cuisine

Das Hibashi beschreibt sein kulinarisches Angebot als Modern Asia Cuisine. Auf der Karte stehen frisch handgerolltes Sushi und ausgewählte asiatische Fusionsgerichte. Frischer Fisch, Sashimi sowie Fisch- und Fleischspezialitäten bilden den Schwerpunkt. Die Küche ist nicht auf ein einzelnes Land festgelegt. Sie verbindet unterschiedliche asiatische Einflüsse zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Hinter dem Projekt steht eine Familiengeschichte, die in München ihren Anfang nahm. Minh Hieu Duang und seine Frau stammen aus Vietnam. Beide lebten mehrere Jahre in Deutschland. Sie arbeiteten zunächst in verschiedenen Münchner Restaurants und lernten sich dort kennen. Duang hatte ursprünglich Elektrotechnik studiert. Er merkte jedoch, dass ihn die Gastronomie stärker reizte. Das Kochen kannte er bereits aus seiner Kindheit in Vietnam. Er lernte von seiner Mutter und machte aus dem Hobby einen Beruf.

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Erfolgreicher Start mit dem Kimora in Utting

Im Jahr 2022 wagten die beiden mit dem Kimora in Utting den Schritt in die Selbstständigkeit. Das Restaurant in der Hofstattstraße widmet sich der Küche Südvietnams. Traditionelle Gerichte werden modern interpretiert. Viele Komponenten sind hausgemacht, von Saucen bis zum Teig für Dumplings. Frische Zutaten und kreative Präsentation gehören zum Konzept. Das Kimora hat sich in Utting etabliert. Es diente als Grundlage für den nächsten Schritt nach Stegen. Mit zwei Restaurants wächst auch der Personalbedarf. Im neuen Hibashi in der Alten Brauerei in Stegen arbeiten derzeit drei Mitarbeitende sowie die beiden Chefs. Im Kimora in Utting sind es acht Mitarbeiter. Weitere Beschäftigte sollen aus Vietnam nach Deutschland kommen. Sie sollen die Teams verstärken, wie Duang erklärte. Mit dem Hibashi und dem Kimora führen Duang und Nguyen nun zwei eigenständige Häuser am Ammersee. In Utting bleibt die südvietnamesische Küche prägend. In Stegen ist das Angebot breiter asiatisch ausgerichtet. Beide Restaurants tragen die Handschrift derselben Familie.